Książe Kazimierz I Kujawski i Władysław Łokietek trafili na ściany bloku w Radziejowie [zdjęcia]

- Ponad 770 lat historii Radziejowa na jednej ścianie! - tak z nowego muralu cieszy się w facebookowym wpisie burmistrz Radziejowa, Krzysztof Wolański.

Historyczne malowidło stworzono na powierzchni 224 metrów kwadratowych. Przedstawia księcia Kazimierza I Kujawskiego, który w 1252 roku wydał zezwolenie na lokację miejską Radziejowa, oraz Władysława Łokietka, który w 1298 roku nadał miastu pełne miejskie prawo magdeburskie.



- To przedsięwzięcie ma jeszcze jedną ciekawą historię - opisuje Krzysztof Wolański. - Mural był drugim projektem pod względem liczby głosów oddanych przez mieszkańców w Budżecie Obywatelskim. Dzięki temu, że koszt zwycięskiego zadania był niższy od dostępnej puli środków, mogliśmy zrealizować również projekt, który zajął drugie miejsce.

Co więcej, mural jest już gotowy, podczas gdy zwycięski projekt nadal jest w trakcie realizacji. Cieszę się, że w ramach Budżetu Obywatelskiego możemy realizować więcej niż jedno przedsięwzięcie, a pomysły mieszkańców stają się rzeczywistością - dodaje.



Autorem projektu jest Marcin Fołda, a koszt wykonania muralu wyniósł ok. 47 tys. zł.

