Maciej Jastrzębski: Rosyjskie media szczegółowo informują o wydarzeniach w Krakowie

Państwowe agencje informacyjne i stacje telewizyjne eksponują informację o rannej obywatelce Rosji - przekazuje Maciej Jastrzębski z Polskiego Radia.

Wiadomość o wydarzeniach przekazali do Moskwy rosyjscy dyplomaci pracujący w Polsce. Rosyjskie państwowe media poinformowały, że ambasada jest w kontakcie z rodziną poszkodowanej w strzelaninie Rosjanki i z lokalnymi służbami medycznymi. Podano także numer specjalnej linii telefonicznej dla obywateli Federacji Rosyjskiej, którzy potrzebowaliby w związku z wydarzeniami w Krakowie wsparcia konsularnego.



Rosyjskie media zwróciły również uwagę na środki ostrożności podjęte po zamachu w Krakowie przez władze Warszawy. W niektórych programach publicystycznych zwrócono jedynie uwagę na kwestię dostępu obywateli do broni.



Strzelaninę w Krakowie opisują media na całym świecie. Do Polski płyną kondolencje.



- Otrzymuję tuziny wiadomości od ministrów spraw zagranicznych z całego świata z kondolencjami dla Polski, Krakowa, rannych i rodzin zamordowanych.

Miliony obcokrajowców, którzy odwiedzili Rynek Główny szczególnie czują nasz ból i wyrażają solidarność - napisał na Facebooku minister spraw zagranicznych, Radosław Sikorski.





Strzelanina w Krakowie - sprawdzone informacje





Do ataku doszło w sobotę (7 listopada) około godz. 15 na Rynku Głównym w Krakowie.

Policjanci postrzelili i szybko zatrzymali podejrzewanego o atak mężczyznę.

Wśród zidentyfikowanych ofiar śmiertelnych jest co najmniej jeden cudzoziemiec. Obecnie w szpitalach przebywa 16 osób, w tym sprawca oraz dwóch rannych funkcjonariuszy.



