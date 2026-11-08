Wieczorem w dniu ataku odbyła się narada służb z Donaldem Tuskiem/PAP/Art Service
KRAJ I ŚWIAT

Maciej Jastrzębski: Rosyjskie media szczegółowo informują o wydarzeniach w Krakowie

Wieczorem w dniu ataku odbyła się narada służb z Donaldem Tuskiem/PAP/Art Service

Państwowe agencje informacyjne i stacje telewizyjne eksponują informację o rannej obywatelce Rosji - przekazuje Maciej Jastrzębski z Polskiego Radia.

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Wiadomość o wydarzeniach przekazali do Moskwy rosyjscy dyplomaci pracujący w Polsce. Rosyjskie państwowe media poinformowały, że ambasada jest w kontakcie z rodziną poszkodowanej w strzelaninie Rosjanki i z lokalnymi służbami medycznymi. Podano także numer specjalnej linii telefonicznej dla obywateli Federacji Rosyjskiej, którzy potrzebowaliby w związku z wydarzeniami w Krakowie wsparcia konsularnego.

Rosyjskie media zwróciły również uwagę na środki ostrożności podjęte po zamachu w Krakowie przez władze Warszawy. W niektórych programach publicystycznych zwrócono jedynie uwagę na kwestię dostępu obywateli do broni.

Strzelaninę w Krakowie opisują media na całym świecie. Do Polski płyną kondolencje.

- Otrzymuję tuziny wiadomości od ministrów spraw zagranicznych z całego świata z kondolencjami dla Polski, Krakowa, rannych i rodzin zamordowanych.
Miliony obcokrajowców, którzy odwiedzili Rynek Główny szczególnie czują nasz ból i wyrażają solidarność - napisał na Facebooku minister spraw zagranicznych, Radosław Sikorski.

Strzelanina w Krakowie - sprawdzone informacje


Relacja Macieja Jastrzębskiego
TAGI: strzelanina KrakówkondolencjeRadosław SikorskiRosja
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