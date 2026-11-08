Służby przypominają zasady w razie zagrożenia. 4 U: Uważaj, uciekaj, ukryj się, udaremnij atak

- Tragiczne wydarzenia pokazują, że niebezpieczeństwo może pojawić się nagle i w najmniej oczekiwanym miejscu. Ta sytuacja uświadamia nam, jak ważna jest wiedza o tym, w jaki sposób reagować, gdy zagrożone jest nasze życie - pisze na facebookowym profilu burmistrz Brodnicy, Jarosław Radacz.

„4 U”- UWAŻAJ! UCIEKAJ! UKRYJ SIĘ! UDAREMNIJ ATAK! Te zasady przypomina m.in. burmistrz Brodnicy.



- Sekundy mogą zdecydować o naszym życiu. Rynek Główny w Krakowie stał się miejscem, w którym te cztery kroki przestały być teorią, a stały się jedyną szansą na przetrwanie. Niebezpieczeństwo może pojawić się nagle i w najmniej oczekiwanym miejscu. Ta sytuacja uświadamia nam, jak ważna jest wiedza o tym, w jaki sposób reagować, gdy zagrożone jest nasze życie - czytamy we wpisie opublikowanym przez Jarosława Radacza.



Samorządowiec apeluje: zapiszmy w pamięci oficjalną procedurę „4U” stworzoną przez Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW:





UWAŻAJ! Bądź czujny, zwracaj uwagę na nienaturalne zachowania ludzi i nietypowe hałasy. Jeśli widzisz zagrożenie, dzwoń natychmiast na 112.

UCIEKAJ! Jeśli to możliwe, natychmiast opuść strefę zagrożenia. Zostaw rzeczy osobiste, ratuj życie i ostrzegaj innych po drodze.

UKRYJ SIĘ! Gdy ucieczka jest odcięta, zabarykaduj się w pomieszczeniu, odsuń od okien i całkowicie wycisz telefon (wyłącz też wibracje!).

UDAREMNIJ ATAK! To absolutna ostateczność. Jeśli Twoje życie jest bezpośrednio zagrożone i nie możesz się ukryć, broń się wspólnie z innymi, używając wszystkiego, co masz pod ręką.

O tragicznych wydarzeniach w Krakowie informujemy na bieżąco w specjalnym serwisie na portalu www.radiopik.pl, tutaj.