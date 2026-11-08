4 U: Uważaj, uciekaj, ukryj się, udaremnij atak - zasady zachowania w razie zagrożenia/fot. Jarosław Wieprzycki
Brodnica

Służby przypominają zasady w razie zagrożenia. 4 U: Uważaj, uciekaj, ukryj się, udaremnij atak

4 U: Uważaj, uciekaj, ukryj się, udaremnij atak - zasady zachowania w razie zagrożenia/fot. Jarosław Wieprzycki

- Tragiczne wydarzenia pokazują, że niebezpieczeństwo może pojawić się nagle i w najmniej oczekiwanym miejscu. Ta sytuacja uświadamia nam, jak ważna jest wiedza o tym, w jaki sposób reagować, gdy zagrożone jest nasze życie - pisze na facebookowym profilu burmistrz Brodnicy, Jarosław Radacz.

Wypadek w Wąbrzeźnie. Uczennica została postrzelona z wiatrówki przez nauczyciela
Wypadek w Wąbrzeźnie. Uczennica została postrzelona z wiatrówki przez nauczyciela
Sztab kryzysowy w Toruniu po strzelaninie w Krakowie. Miejskie auta zastawią wjazdy na Starówkę
Flagi opuszczone do połowy masztów przed Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy
Kilkuset policjantów pracuje na miejscu ataku w Krakowie. Stan rannych funkcjonariuszy jest stabilny
Premier zapowiada żałobę narodową w Polsce. „Dwa dni będziemy wspólnie przeżywać trudne chwile"
Odprawa premiera ze służbami po strzelaninie w Krakowie. „W domu sprawcy znaleziono troje martwych ludzi”
Szef MSWiA o napastniku z Krakowa: działał sam. Trwają czynności w jego domu [KONFERENCJA SŁUŻB]
Są wstępne ustalenia prokuratury po strzelaninie. Sprawca to 24-letni obywatel Polski
Osoba, która strzelała do ludzi w Krakowie, to obywatel Polski - informuje policja
Wojewoda kujawsko-pomorski apeluje, by przedwcześnie nie ferować wyroków w spawie strzelaniny

„4 U”- UWAŻAJ! UCIEKAJ! UKRYJ SIĘ! UDAREMNIJ ATAK! Te zasady przypomina m.in. burmistrz Brodnicy.

- Sekundy mogą zdecydować o naszym życiu. Rynek Główny w Krakowie stał się miejscem, w którym te cztery kroki przestały być teorią, a stały się jedyną szansą na przetrwanie. Niebezpieczeństwo może pojawić się nagle i w najmniej oczekiwanym miejscu. Ta sytuacja uświadamia nam, jak ważna jest wiedza o tym, w jaki sposób reagować, gdy zagrożone jest nasze życie - czytamy we wpisie opublikowanym przez Jarosława Radacza.

Samorządowiec apeluje: zapiszmy w pamięci oficjalną procedurę „4U” stworzoną przez Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW:

  • UWAŻAJ! Bądź czujny, zwracaj uwagę na nienaturalne zachowania ludzi i nietypowe hałasy. Jeśli widzisz zagrożenie, dzwoń natychmiast na 112.
  • UCIEKAJ! Jeśli to możliwe, natychmiast opuść strefę zagrożenia. Zostaw rzeczy osobiste, ratuj życie i ostrzegaj innych po drodze.
  • UKRYJ SIĘ! Gdy ucieczka jest odcięta, zabarykaduj się w pomieszczeniu, odsuń od okien i całkowicie wycisz telefon (wyłącz też wibracje!).
  • UDAREMNIJ ATAK! To absolutna ostateczność. Jeśli Twoje życie jest bezpośrednio zagrożone i nie możesz się ukryć, broń się wspólnie z innymi, używając wszystkiego, co masz pod ręką.
O tragicznych wydarzeniach w Krakowie informujemy na bieżąco w specjalnym serwisie na portalu www.radiopik.pl, tutaj.

Gdzie: Brodnica
TAGI: strzelanina Kraków4Uzachowanie w razie zagrożeniaUWAŻAJ! UCIEKAJ! UKRYJ SIĘ! UDAREMNIJ ATAK!
Udostępnij znajomym
poprzednia informacja Instytucje kulturalne w Kujawsko-Pomorskiem odwołują wydarzenia z uwagi na żałobę narodową
następna informacja Flagi opuszczone do połowy masztów przed Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

Wąbrzeźno

Wypadek w Wąbrzeźnie. Uczennica została postrzelona z wiatrówki przez nauczyciela

Do zdarzenia doszło w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie podczas zajęć szkolnego koła strzeleckiego.

Monika Kaczyńska DW
2026-11-08, 12:54
Toruń

Sztab kryzysowy w Toruniu po strzelaninie w Krakowie. Miejskie auta zastawią wjazdy na Starówkę

Podczas spotkania omówiono dotychczasowe działania prewencyjne, ustalono dodatkowe środki bezpieczeństwa na najbliższe dni oraz rozpoczęto prace nad rozwiązaniami…

DW
2026-11-08, 11:35
Bydgoszcz

Flagi opuszczone do połowy masztów przed Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy

To znak żałoby i solidarności z ofiarami tragedii w Krakowie oraz ich bliskimi. Żałoba narodowa trwa 8 i 9 listopada.

DW
2026-11-08, 11:02
Brodnica

Służby przypominają zasady w razie zagrożenia. 4 U: Uważaj, uciekaj, ukryj się, udaremnij atak

- Tragiczne wydarzenia pokazują, że niebezpieczeństwo może pojawić się nagle i w najmniej oczekiwanym miejscu. Ta sytuacja uświadamia nam, jak ważna jest…

DW
2026-11-08, 11:00
Bydgoszcz

Instytucje kulturalne w Kujawsko-Pomorskiem odwołują wydarzenia z uwagi na żałobę narodową

- W tych niezwykle trudnych chwilach łączymy się myślami z mieszkańcami Krakowa oraz wszystkimi osobami dotkniętymi tym dramatycznym wydarzeniem - napisali…

Dorota Witt
2026-11-08, 08:30
Toruń

W Toruniu powstał piąty mikrolas. Będą w nim rosły figi, jadalne kasztany, owoce goi, melisa i oregano

Całość posadzono metodą Miyawaki, która polega na tworzeniu gęstego, dzikiego i samowystarczalnego lasu na małej powierzchni.

Monika Kaczyńska TB
2026-11-08, 07:00
REGION

Nawet 7 mln osób może przybyć na spotkania z papieżem Leonem XIV w Argentynie

Władze zapowiadają „największą w historii” kraju operację zabezpieczania wizyty i ogłosiły dni wolne od pracy.

PAP TB
2026-11-07, 21:30
Włocławek

Wypadek na DK 91 w powiecie aleksandrowskim. Dwie osoby są ranne

Do groźnego zdarzenia doszło w Odolionie.

DW
2026-11-07, 19:12
Bydgoszcz

Wojewoda kujawsko-pomorski apeluje, by przedwcześnie nie ferować wyroków w spawie strzelaniny

Michał Sztybel, wojewoda kujawsko-pomorski, apeluje, by nie ulegać dezinformacji i manipulacji w zawiązku ze strzelaniną w Krakowie. - Śledźcie oficjalne…

DW
2026-11-07, 17:46
Bydgoszcz

Bedoes ma swój podpis w Alei Bydgoskich Autografów. Na rapera z Bartodziejów czekały tłumy [zdjęcia]

Dla fanów muzyka ważniejsza była mniej oficjalna część uroczystości - Bedoes spotkał się z nimi na Starym Rynku i zaśpiewał kilka utworów.

Tatiana Adonis DW
2026-11-07, 15:28
Inowrocław

Burzliwa dyskusja i ostre słowa. Inowrocławscy radni powiatowi są przeciw łączeniu szpitali

Powiatowi rajcy ponownie większością głosów odrzucili pomysł konsolidacji tamtejszego szpitala z Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy i z grudziądzką lec…

Marcin Glapiak DW
2026-11-07, 14:58
REGION

Uwaga na gęste mgły w całym Kujawsko-Pomorskiem! Jest ostrzeżenie IMGW

Miejscami widzialność może spaść poniżej 200 metrów. Lokalnie mgła może osadzać szadź, a to oznacza śliskie drogi i chodniki.

Agata Raczek TB
2026-11-07, 14:01
więcej wiadomości
0:00 0:00