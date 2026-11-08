Trwa żałoba narodowa w Polsce po strzelaninie w Krakowie/ Fot. Pexels
Bydgoszcz

Instytucje kulturalne w Kujawsko-Pomorskiem odwołują wydarzenia z uwagi na żałobę narodową

Trwa żałoba narodowa w Polsce po strzelaninie w Krakowie/ Fot. Pexels

- W tych niezwykle trudnych chwilach łączymy się myślami z mieszkańcami Krakowa oraz wszystkimi osobami dotkniętymi tym dramatycznym wydarzeniem - napisali na Facebooku pracownicy Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy.

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Żałoba narodowa trwa 8 i 9 listopada (władze Krakowa ogłosiły żałobę do 11 listopada).

Poinformowano, że w związku z ogłoszoną przez prezydenta Karola Nawrockiego żałobą narodową, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy odwołuje wydarzenia planowane w dniach 8 i 9 listopada.

- Prosimy o uwzględnienie tej informacji przy planowaniu wizyt. Dziękujemy za Państwa zrozumienie - czytamy na facebookowym profilu muzeum.

W niedzielę, 8 listopada, nie będzie też planowanego spektaklu w bydgoskiej Operze Nova.

- W związku z ogłoszoną żałobą narodową oraz z szacunku dla ofiar sobotniej tragedii, do której doszło na Rynku Głównym w Krakowie, decyzją dyrektora Opery Nova niedzielny spektakl operowy „Don Pasquale” zostaje odwołany - czytamy w komunikacie opery.

Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska odbędzie się, ale w innej formie niż zakładano.

- W czasie żałoby narodowej nasz koncert „Wolna Polska”, zaplanowany na 8 listopada 2026 r., odbędzie się zgodnie z planem. Modyfikujemy jednak jego program, nadając wydarzeniu szczególny, refleksyjny charakter - informują organizatorzy. - Wierzymy, że pamięć historyczna, szacunek dla prawdy i oddawanie hołdu bohaterom naszej Ojczyzny, poprzez uczestnictwo w wydarzeniu artystycznym, są również wyrazem wspólnoty, solidarności i narodowej tożsamości - dodają.

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku odwołało planowaną na 8 listopada 2026 r. Wieczornicę Patriotyczną.

- W związku z ogłoszoną żałobą narodową, solidaryzując się z rodzinami ofiar tragedii w Krakowie, informujemy, że koncert „Wolności!”, który miał odbyć się w Kujawsko-Pomorskiej Arenie Toruń, zostaje przeniesiony na 12 listopada - przekazuje z kolei urząd marszałkowski w Toruniu.

Podobne decyzje podejmują inne instytucje - szczegóły należy sprawdzać u organizatorów poszczególnych wydarzeń.

Strzelanina w Krakowie - sprawdzone informacje

Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: strzelanina Krakówżałoba narodowa
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