Wojewoda apeluje, by nie ferować wyroków przed wyjaśnieniem okoliczności zamachu

Michał Sztybel, wojewoda kujawsko-pomorski, apeluje, by nie ulegać dezinformacji i manipulacji w zawiązku ze strzelaniną w Krakowie. - Śledźcie oficjalne komunikaty policji i innych służb państwowych - napisał w mediach społecznościowych.
Wojewoda kujawsko-pomorski złożył kondolencje bliskim ofiar i zaapelował o czerpanie informacji ze sprawdzonych źródeł.
- Bardzo proszę i apeluję w związku z tragicznymi wydarzeniami w Krakowie - śledźcie oficjalne komunikaty policji i innych służb państwowych. Bądźcie czujni na dezinformację i manipulację w mediach społecznościowych. Weryfikujcie źródła informacji. Nie ferujmy wyroków, nie znając wszystkich faktów - napisał Michał Sztybel na Facebooku. - Jestem pewien, że wszystkie okoliczności zdarzenia zostaną szybko i dokładnie wyjaśnione przez właściwe służby - dodał.
Strzelanina w Krakowie - sprawdzone informacje
- W sobotę (7 listopada) rozpędzony samochód wjechał na płytę Rynku Głównego od strony ul. Sławkowskiej, a osoba z tego auta oddała strzały do przypadkowych ludzi.
- Zginęło 6 osób, rannych zostało kilkanaście - w tym policjanci.
- Więcej o strzelaninie piszemy tutaj.