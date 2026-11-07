Wojewoda apeluje, by nie ferować wyroków przed wyjaśnieniem okoliczności zamachu

Michał Sztybel, wojewoda kujawsko-pomorski, apeluje, by nie ulegać dezinformacji i manipulacji w zawiązku ze strzelaniną w Krakowie. - Śledźcie oficjalne komunikaty policji i innych służb państwowych - napisał w mediach społecznościowych.

Wojewoda kujawsko-pomorski złożył kondolencje bliskim ofiar i zaapelował o czerpanie informacji ze sprawdzonych źródeł.



- Bardzo proszę i apeluję w związku z tragicznymi wydarzeniami w Krakowie - śledźcie oficjalne komunikaty policji i innych służb państwowych. Bądźcie czujni na dezinformację i manipulację w mediach społecznościowych. Weryfikujcie źródła informacji. Nie ferujmy wyroków, nie znając wszystkich faktów - napisał Michał Sztybel na Facebooku. - Jestem pewien, że wszystkie okoliczności zdarzenia zostaną szybko i dokładnie wyjaśnione przez właściwe służby - dodał.



Strzelanina w Krakowie - sprawdzone informacje



