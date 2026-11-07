Unia Solec Kujawski utrzymała pierwsze miejsce po 15. kolejce IV ligi kujawsko-pomorskiej/fot.: pixabay.com
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IV Liga: Lider nie zwalnia, Pogoń rozbiła Skrwę, Wisła i Unia straciły punkty [wyniki 15. kolejki]

Unia Solec Kujawski utrzymała pierwsze miejsce po 15. kolejce IV ligi kujawsko-pomorskiej/fot.: pixabay.com

Unia Solec Kujawski utrzymała pierwsze miejsce po 15. kolejce IV ligi kujawsko-pomorskiej, pokonując na wyjeździe Kujawiaka Kowal 3:0. Swoje mecze wygrały również Tłuchowia Tłuchowo i Pogoń Mogilno. Punkty straciły natomiast Wisła Dobrzyń nad Wisłą i Unia Wąbrzeźno, które podzieliły się punktami w bezpośrednim spotkaniu.

IV Liga: Pogoń Mogilno lepsza w hicie. Lider skromnie wygrał i odskoczył [wyniki 15. kolejki]
IV Liga: Pogoń Mogilno lepsza w hicie. Lider skromnie wygrał i odskoczył [wyniki 15. kolejki]

Wyniki 15. kolejki:
Skrwa Skrwilno – Pogoń Mogilno 1:6
Noteć Gębice – Pomorzanin Toruń 0:2
Cuiavia Inowrocław – Rawys Raciąż 0:1
Victoria Czernikowo – Start Pruszcz 1:3
Orlęta Aleksandrów Kujawski – Lech Rypin 1:4
Sparta Brodnica – Łokietek Brześć Kujawski 2:0
Kujawiak Kowal – Unia Solec Kujawski 0:3
Mustang Ostaszewo – Tłuchowia Tłuchowo 1:3
Unia Wąbrzeźno – Wisła Dobrzyń nad Wisłą 2:2

Czołówka tabeli IV ligi:
1. Unia Solec Kujawski – 39 pkt
2. Tłuchowia Tłuchowo – 35 pkt
3. Pogoń Mogilno – 33 pkt
4. Wisła Dobrzyń nad Wisłą – 32 pkt
5. Unia Wąbrzeźno – 31 pkt

Dyscyplina: piłka nożna
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