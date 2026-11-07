IV Liga: Lider nie zwalnia, Pogoń rozbiła Skrwę, Wisła i Unia straciły punkty [wyniki 15. kolejki]

Bydgoszcz Zespołowość kluczem do zwycięstwa. Astoria wreszcie postraszyła rywali defensywą Bydgoszczanie odnieśli trzecie zwycięstwo w tym sezonie PGE Basket Ligi. W meczu 6. kolejki Enea Łaciate Astoria pokonała u siebie PGE Start Lublin 70:62…