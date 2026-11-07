Są śmiertelne ofiary strzelaniny w Krakowie. Policjanci postrzelili napastnika [AKTUALIZACJA]

Rozpędzony samochód wjechał na płytę Rynku Głównego od strony ul. Sławkowskiej, a osoba z tego auta oddała strzały do przypadkowych ludzi. Są ofiary śmiertelne i ranni, w tym policjanci.

Nie żyje sześć osób. Są ranni, także wśród policjantów



W strzelaninie na Rynku Głównym w Krakowie śmierć poniosło 6 osób, kilkanaście jest rannych. Jak dowiedziało się Polskie Radio, napastników było dwóch. Obaj zostali zatrzymani przez policję, jeden z nich jest postrzelony. Wśród rannych są policjanci.





Donald Tusk: Policja bada tło zamachu



~Aktualizacja W zdarzeniu w Rynku Głównym śmierć poniosło 5 osób, kilkanaście jest rannych. Sprawca został postrzelony przez policjantów, jest obecnie transportowany do szpitala. Trwa akcja służb na miejscu zdarzenia. https://t.co/WqONzFJOMI — Małopolska Policja (@kwpkrakow) November 7, 2026

- Jestem na bieżąco informowany przez ministra spraw wewnętrznych o sytuacji w Krakowie po tragicznej strzelaninie. Policja bada tło i wszystkie okoliczności zamachu - napisał na Facebooku premier Donald Tusk.