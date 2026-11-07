Bedoes ma swój podpis w Alei Bydgoskich Autografów. Na rapera z Bartodziejów czekały tłumy [zdjęcia]

Dla fanów muzyka ważniejsza była mniej oficjalna część uroczystości - Bedoes spotkał się z nimi na Starym Rynku i zaśpiewał kilka utworów.

Rapera wyróżniono za promocję Bydgoszczy, przywiązanie do lokalnych korzeni i szeroką działalność charytatywną. Borys Przybylski odsłonił swój autograf na ul. Długiej. Podczas specjalnej uroczystości towarzyszyły mu mama, babcia i partnerka.



- Głos pokolenia, artysta wyjątkowy, duma Bartodziejów, duma Bydgoszczy - tak przedstawiono Bedoesa podczas uroczystości.



- Stojąc tutaj, słysząc orkiestrę, zastanawiałem się, czy to nie sen. Nie różnię się od nikogo z was, którzy stoicie za barierkami. Mijając ten podpis, możecie pomyśleć, że w tym miejscu możecie znaleźć się i wy. Nie ma rzeczy niemożliwych - mówił, odsłaniając swoją tabliczkę.



Po uroczystości odsłonięcia autografu Bedoes spotkał się z fanami na Starym Rynku. Zaśpiewał też kilka swoich piosenek.



Bydgoska Aleja Autografów powstała 17 lat temu.

Jest tam już 60 podpisów ludzi zasłużonych dla miasta.

Więcej w relacji Tatiany Adonis - poniżej.