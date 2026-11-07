W sprawie fuzji szpitali w sobotę (7 listopada) odbyła się nadzwyczajne sesja rady powiatu inowrocławskiego/ Fot. Marcin Glapiak
Inowrocław

Burzliwa dyskusja i ostre słowa. Inowrocławscy radni powiatowi są przeciw łączeniu szpitali

W sprawie fuzji szpitali w sobotę (7 listopada) odbyła się nadzwyczajne sesja rady powiatu inowrocławskiego/ Fot. Marcin Glapiak

Powiatowi rajcy ponownie większością głosów odrzucili pomysł konsolidacji tamtejszego szpitala z Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy i z grudziądzką lecznicą.

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  • W sprawie fuzji szpitali w sobotę (7 listopada) odbyła się nadzwyczajne sesja rady powiatu inowrocławskiego.
  • Została zwołana na wniosek radnych opozycji, którzy przedstawili projekt uchwały, dotyczącej wyrażenia woli podjęcia działań, zmierzających do połączenia trzech placówek.
W czasie obrad swoje obawy przed konsolidacją szpitali wyraził dyrektor inowrocławskiej lecznicy, Bartosz Jakub Myśliwiec.

- Tutaj nie będą ważne świadczenia, nie będą ważni pacjenci, będą ważne cyfry - mówił Bartosz Jakub Myśliwiec

Główną przeszkodą są koszty, jakimi zostałby obarczony budżet powiatu, wprowadzając inowrocławski szpital do spółki - zaznacza starosta inowrocławski Wiesława Pawłowska. Dodała, że lecznice i tak czeka restrukturyzacja, dlatego konieczne jest wdrożenie planu naprawczego szpitala, który pozwoliłby na zmniejszenie długu placówki.

- Raczej będziemy przeciwni przystąpieniu do spółki. Powiat musiałby przejąć ok. 52 milionów złotych (długu - przyp. red.) na swój budżet. - To nie jest bagatelna kwota. O takiej marzyć nie możemy - mówiła Wiesława Pawłowska.

Radni opozycji zachęcali do podjęcia uchwały.

Radny Adam Banaszak: - W tej propozycji pojawiają się dodatkowe pieniądze na inwestycje, pojawia się kapitał marszałka, pojawia się obniżenie kosztów oprocentowania długów w związku z konsolidacją. Jest to jakaś propozycja.

Przeciwnicy konsolidacji ripostowali.

Marcin Wroński: - Później wpływ na wybór zarządu tego szpitala będą mieli politycy i dla mnie stworzenie tej spółki to jest stworzenie, powiem wprost, koryta dla kolesi.

Ostatecznie projekt uchwały odrzucono większością głosów.

Pomysł utworzenia spółki, mającej zarządzać szpitalami w Bydgoszczy, Inowrocławiu i Grudziądzu, przedstawił marszałek województwa Piotr Całbecki. To miałby być sposób na uniesienie długów, ich restrukturyzację i łatwiejszą spłatę. Przeciw wyrazili bydgoscy i inowrocławscy radni, za są rajcy z Grudziądza.

Relacja Marcina Glapiaka
Gdzie: Inowrocław
TAGI: spółkakonsolidacjafuzjaszpitalKujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologiiszpital w Grudziądzuszpital w Inowrocławiudługizadłużenie szpitali
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