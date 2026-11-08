W Toruniu powstał piąty mikrolas. Będą w nim rosły figi, jadalne kasztany, owoce goi, melisa i oregano

Całość posadzono metodą Miyawaki, która polega na tworzeniu gęstego, dzikiego i samowystarczalnego lasu na małej powierzchni.
Lasy sadzone metodą Miyawaki rosną nawet 10 razy szybciej niż tradycyjne lasy. W akcję zaangażowali się mieszkańcy.
- Bardzo nas ucieszyła wiadomość, że będzie można jeść to, co tutaj urośnie - mówią. - Zbiory mają być już w przyszłym roku. Poziomki, maliny, jeżyny...
- Mikrolas przy ul.Niesiołowskiego zajmuje powierzchnię 200 mkw.
- Posadzono tam ponad 800 sztuk roślin w 50 gatunkach.