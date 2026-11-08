Sadzenie mikrolasu metodą Miyawaki. / Fot. Monika Kaczyńska
Toruń

W Toruniu powstał piąty mikrolas. Będą w nim rosły figi, jadalne kasztany, owoce goi, melisa i oregano

Sadzenie mikrolasu metodą Miyawaki. / Fot. Monika Kaczyńska

Całość posadzono metodą Miyawaki, która polega na tworzeniu gęstego, dzikiego i samowystarczalnego lasu na małej powierzchni.

Za dwa–trzy lata będzie już mikrolas. Pierwszy taki projekt w Toruniu [wideo]
Za dwa–trzy lata będzie już mikrolas. Pierwszy taki projekt w Toruniu [wideo]

Lasy sadzone metodą Miyawaki rosną nawet 10 razy szybciej niż tradycyjne lasy. W akcję zaangażowali się mieszkańcy.

- Bardzo nas ucieszyła wiadomość, że będzie można jeść to, co tutaj urośnie - mówią. - Zbiory mają być już w przyszłym roku. Poziomki, maliny, jeżyny...

- Powstaje tutaj zagajnik, gaj żywieniowy - po angielsku nazywany food forest. To będzie takie osiedlowe zaplecze jedzeniowe, które jednocześnie pomoże edukować mieszkańców - opowiada Kacper Jakubowski, projektant toruńskiego lasu z Forest Maker.
  • Mikrolas przy ul.Niesiołowskiego zajmuje powierzchnię 200 mkw.
  • Posadzono tam ponad 800 sztuk roślin w 50 gatunkach.

Relacja Moniki Kaczyńskiej
Sadzenie mikrolasu metodą Miyawaki. / Wideo: Monika Kaczyńska
Gdzie: Toruń
TAGI: MiyawakimikrolasToruń
Sadzenie mikrolasu metodą Miyawaki. / Fot. Monika Kaczyńska Sadzenie mikrolasu metodą Miyawaki. / Fot. Monika Kaczyńska Sadzenie mikrolasu metodą Miyawaki. / Fot. Monika Kaczyńska Sadzenie mikrolasu metodą Miyawaki. / Fot. Monika Kaczyńska Sadzenie mikrolasu metodą Miyawaki. / Fot. Monika Kaczyńska Sadzenie mikrolasu metodą Miyawaki. / Fot. Monika Kaczyńska
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W Toruniu powstał piąty mikrolas. Będą w nim rosły figi, jadalne kasztany, owoce goi, melisa i oregano

Całość posadzono metodą Miyawaki, która polega na tworzeniu gęstego, dzikiego i samowystarczalnego lasu na małej powierzchni.

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