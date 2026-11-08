W Toruniu powstał piąty mikrolas. Będą w nim rosły figi, jadalne kasztany, owoce goi, melisa i oregano

Całość posadzono metodą Miyawaki, która polega na tworzeniu gęstego, dzikiego i samowystarczalnego lasu na małej powierzchni.

Lasy sadzone metodą Miyawaki rosną nawet 10 razy szybciej niż tradycyjne lasy. W akcję zaangażowali się mieszkańcy.



- Bardzo nas ucieszyła wiadomość, że będzie można jeść to, co tutaj urośnie - mówią. - Zbiory mają być już w przyszłym roku. Poziomki, maliny, jeżyny...





- Powstaje tutaj zagajnik, gaj żywieniowy - po angielsku nazywany food forest. To będzie takie osiedlowe zaplecze jedzeniowe, które jednocześnie pomoże edukować mieszkańców - opowiada Kacper Jakubowski, projektant toruńskiego lasu z Forest Maker.