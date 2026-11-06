Andrzej Grabowski odebrał statuetkę Poli Negri, nagrodę filmową marszałka województwa

Aktor teatralny, filmowy i dubbingowy, artysta kabaretowy, scenarzysta i reżyser został wyróżniony przez marszałka województwa kujawsko-pomorskiego za całokształt twórczości.

Uroczystość była częścią kolejnego wieczoru IV edycji Old Film Festivalu, odbywającego się w Bydgoszczy.



Andrzej Grabowski po odebraniu nagrody zaprezentował publiczności specjalnie przygotowany stand-up.



Zapytaliśmy aktora, co pomyślał, gdy dowiedział się o nagrodzie.



- Pomyślałem, że skoro jest to nagroda za całokształt, to chyba czas już odejść. Żartuję, każda nagroda jest miła. Tę przyjmuję z wielką radością. Bardzo lubię Bydgoszcz, bardzo lubię Bydgoszczan jako publiczność, bo wielokrotnie już tu występowałem. Pewnie niektórzy nawet jeszcze nie byli na świecie, kiedy ja tutaj występowałem - odpowiedział Andrzej Grabowski.



W sobotę (7 listopada) na Old Film Festivalu m.in. spotkanie z Wojciechem Smarzowskim - o godz. 19 w Teatrze Kameralnym w Bydgoszczy. Wydarzenie potrwa do niedzieli. Więcej o tej i innych kulturalnych imprezach, które odbywają się w regionie od 6 do 8 listopada piszemy tutaj.



Dłuższa rozmowa Ewy Dąbskiej-Wieczorkowskiej z Andrzejem Grabowskim, w której aktor mówi m.in. o tym, jak trafiła w jego ręce kurtka przyjaciela, Jana Nowickiego, w niedzielę (8 listopada) w audycji „Śniadanie z muzami” w Polskim Radiu PiK.