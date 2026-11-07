„Muzyka w Willi Blumwego” gra. W Ostromecku perkusją stanie się nawet kaktus

Drugi koncert 9. Festiwalu „Muzyka w Willi Blumwego” odbędzie się w sobotę (7 listopada) o godz. 18 w pałacu w Ostromecku.

Organizatorami wydarzenia są Fundacja imienia Piotra Orawskiego, Polskie Radio PiK i Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy.



- Pałac w Ostromecku to nasze nowe odkrycie - mówi profesor Bartłomiej Wezner, dyrektor festiwalu „Muzyka w Willi Blumwego”. - Mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że niewielu jest w Polsce perkusistów, którzy są w stanie zaproponować publiczności recital perkusyjny, a to będzie właśnie taki koncert. Tomasz Herisz, doktorant Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, zabierze słuchaczy w podróż po instrumentach perkusyjnych, bo - jak twierdzi, perkusją, instrumentem może być właściwie wszystko. Jeden z utworów zagra na kaktusie - dodaje.



Szczegółowe informacje o tej i innych kulturalnych imprezach, które odbywają się w regionie od 6 do 8 listopada piszemy tutaj.



Więcej w relacji Magdy Jasińskiej - poniżej.