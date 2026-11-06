Za lewe faktury i pranie pieniędzy 20 osób odpowie przed włocławskim sądem

Prokuratura we Włocławku skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej. Śledczy są przekonani, że 20 osób powinno odpowiedzieć za przestępstwa finansowe.

Przestępczy proceder - zdaniem śledczych - trwał od 2010 do 2019 roku. Członkowie grupy mieli popełniać przestępstwa karne i karno-skarbowe związane z narażeniem na uszczuplenie i uszczuplenie podatku od towarów i usług oraz wystawiać i posługiwać się nierzetelnymi dokumentami w postaci faktur VAT.



Śledczy mają dowody, że deklarowali nieprawdę w zeznaniach podatkowych, prowadzili nierzetelną dokumentację zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, podrabiali dokumenty i prali brudne pieniądze na terenie całego kraju.



- Zarzutami objęto 20 osób. Dziewiętnastu sprawcom prokurator zarzucił udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Jedna osoba przyznała się do zarzucanych jej czynów - informuje Małgorzata Kręcicka, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej we Włocławku.



Cztery osoby zostały tymczasowo aresztowane, wobec 14 zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze nieizolacyjnym. Niektórzy z podejrzanych była wcześniej karana.





