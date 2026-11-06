Scena na wodzie i sala organowa, jakiej nie ma nigdzie indziej w Polsce [W dobrą stronę]

Magda Jasińska zabrała Słuchaczy do miejsca, które - choć w tej lokalizacji i w tym kształcie istnieje od nieco ponad roku - już stało się kultowe. Nowy kampus Akademii Muzycznej w Bydgoszczy to najnowocześniejsza uczelnia artystyczna w Polsce.

Zajrzeliśmy do czterech sal koncertowych, sal wykładowych, ćwiczeniówek. Widzieliśmy salę prób orkiestry, przestrzeń wystawienniczą, scenę plenerową na wodzie. Jest tam też akademik, hotel i parking podziemny. Budynek robi wrażenie pod względem architektury i kubatury.



Zapytaliśmy prof. Elżbiety Wtorkowskiej, rektor Akademii Muzycznej, jak pracuje się w nowym gmachu i jak biegnie tu studenckie życie.



- Dla mnie to niesłabnąca ekscytacja, nie przestaję cieszyć się pobytu tutaj, z tego, ile wydarzeń się tu odbywa, jak znakomite mamy tu warunki do nauki i rozwoju - mówiła prof. Elżbieta Wtorkowska.



Mieszkańcy chętnie odwiedzają kampus, uczestnicząc w koncertach, przedstawieniach, konferencjach i sympozjach. Ile wydarzeń artystycznych odbyło się w nowym budynku?



- Trudno to policzyć, zwłaszcza, że nierzadko kilka wydarzeń odbywa się tu równocześnie - podkreślał dr hab. Mariusz Klimsiak, prorektor uczelni.



Byliśmy też w sali organowej, która jest wyjątkiem na skale krajową. W niej znajdują aż się trzy instrumenty. Ich oryginały pochodziły z czasów baroku i renesansu.



- Trudno wskazać drugą taką salę, dwa instrumenty to standard, ale trzy - ewenement - podkreślał dr. hab. Tomasz Orlow.



Akademia Muzyczna w Bydgoszczy słynie z pianistów. Trwa I. Bydgoska Akademia Instrumentalna pod hasłem „Fortepian”.



Relacje Magdy Jasińskiej poniżej.

