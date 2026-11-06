Nowy kampus Akademii Muzycznej w Bydgoszczy/ Fot. Izabela Langner
REGION

Scena na wodzie i sala organowa, jakiej nie ma nigdzie indziej w Polsce [W dobrą stronę]

Nowy kampus Akademii Muzycznej w Bydgoszczy/ Fot. Izabela Langner

Magda Jasińska zabrała Słuchaczy do miejsca, które - choć w tej lokalizacji i w tym kształcie istnieje od nieco ponad roku - już stało się kultowe. Nowy kampus Akademii Muzycznej w Bydgoszczy to najnowocześniejsza uczelnia artystyczna w Polsce.

Unisław to raj dla paralotniarzy, rowerzystów i miejsce, gdzie słychać talenty [W dobrą stronę]
Unisław to raj dla paralotniarzy, rowerzystów i miejsce, gdzie słychać talenty [W dobrą stronę]
Co w lesie piszczy? Czasem detektor, ale „skarbów” trzeba szukać rozsądnie [W dobrą stronę]
Byliśmy na boisku, gdzie walczyli młodzi piłkarze. „Tu nie ma żadnej kalkulacji” [W dobrą stronę]
Hip-hop, popping i breaking zawładnęły Włocławkiem. Trwa United Session 2026 [zdjęcia i wideo]
Mówimy o lalkach, jakich na deskach Teatru Baj Pomorski jeszcze nie było i zaglądamy za kulisy [W dobrą stronę]
Światowy Dzień Chleba obchodziliśmy w Wiosce Chlebowej w Janiej Górze [W dobrą stronę]
Pod Bydgoszczą seniorzy bawili się na weselu w stylu PRL. Była też ekipa audycji „W dobrą stronę” [zdjęcia]
Na koncert, wystawę, warsztaty albo... do ogrodu! Wyjdźcie z domu w weekend! [przewodnik]

Zajrzeliśmy do czterech sal koncertowych, sal wykładowych, ćwiczeniówek. Widzieliśmy salę prób orkiestry, przestrzeń wystawienniczą, scenę plenerową na wodzie. Jest tam też akademik, hotel i parking podziemny. Budynek robi wrażenie pod względem architektury i kubatury.

Zapytaliśmy prof. Elżbiety Wtorkowskiej, rektor Akademii Muzycznej, jak pracuje się w nowym gmachu i jak biegnie tu studenckie życie.

- Dla mnie to niesłabnąca ekscytacja, nie przestaję cieszyć się pobytu tutaj, z tego, ile wydarzeń się tu odbywa, jak znakomite mamy tu warunki do nauki i rozwoju - mówiła prof. Elżbieta Wtorkowska.

Mieszkańcy chętnie odwiedzają kampus, uczestnicząc w koncertach, przedstawieniach, konferencjach i sympozjach. Ile wydarzeń artystycznych odbyło się w nowym budynku?

- Trudno to policzyć, zwłaszcza, że nierzadko kilka wydarzeń odbywa się tu równocześnie - podkreślał dr hab. Mariusz Klimsiak, prorektor uczelni.

Byliśmy też w sali organowej, która jest wyjątkiem na skale krajową. W niej znajdują aż się trzy instrumenty. Ich oryginały pochodziły z czasów baroku i renesansu.

- Trudno wskazać drugą taką salę, dwa instrumenty to standard, ale trzy - ewenement - podkreślał dr. hab. Tomasz Orlow.

Akademia Muzyczna w Bydgoszczy słynie z pianistów. Trwa I. Bydgoska Akademia Instrumentalna pod hasłem „Fortepian”.

Relacje Magdy Jasińskiej poniżej.

  • „W dobrą stronę” - najbardziej „wyjazdowa” audycja na antenie Polskiego Radia PiK.
  • Od poniedziałku do piątku po godz. 11 ruszamy w drogę w poszukiwaniu ciekawych historii, nietuzinkowych ludzi i wyjątkowych miejsc.
  • Nasz wóz satelitarny dociera do miast, miasteczek i wsi. Każdego dnia jesteśmy w innym miejscu - tam, gdzie dzieje się coś ciekawego.
  • Trzymamy rękę na pulsie wydarzeń i wyciągamy na światło dzienne zapomniane historie. Bo za rogiem naszych domów dzieje się więcej, niż nam się wydaje.ademia Muzyczna w Bydgoszczy, W dobrą sr

W dobrą stronę, 6 listopada. Część 1. W dobrą stronę, 6 listopada. Część 2. W dobrą stronę, 6 listopada. Część 3. W dobrą stronę, 6 listopada. Część 4.
TAGI: Akademia Muzyczna w BydgoszczyW dobrą stronę
Nowy kampus Akademii Muzycznej w Bydgoszczy/ Fot. Izabela Langner Nowy kampus Akademii Muzycznej w Bydgoszczy/ Fot. Izabela Langner Nowy kampus Akademii Muzycznej w Bydgoszczy/ Fot. Izabela Langner Nowy kampus Akademii Muzycznej w Bydgoszczy/ Fot. Izabela Langner Nowy kampus Akademii Muzycznej w Bydgoszczy/ Fot. Izabela Langner Nowy kampus Akademii Muzycznej w Bydgoszczy/ Fot. Izabela Langner Nowy kampus Akademii Muzycznej w Bydgoszczy/ Fot. Izabela Langner Nowy kampus Akademii Muzycznej w Bydgoszczy/ Fot. Izabela Langner Nowy kampus Akademii Muzycznej w Bydgoszczy/ Fot. Izabela Langner Nowy kampus Akademii Muzycznej w Bydgoszczy/ Fot. Izabela Langner Nowy kampus Akademii Muzycznej w Bydgoszczy/ Fot. Izabela Langner
Udostępnij znajomym
poprzednia informacja Do UMK trafi 80 milionów złotych zamiast 360 mln. zł dodatkowej subwencji
następna informacja Za lewe faktury i pranie pieniędzy 20 osób odpowie przed włocławskim sądem

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

Włocławek

Za lewe faktury i pranie pieniędzy 20 osób odpowie przed włocławskim sądem

Prokuratura we Włocławku skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej. Śledczy są przekonani, że 20 osób powinno…

DW
2026-11-06, 22:00
REGION

Scena na wodzie i sala organowa, jakiej nie ma nigdzie indziej w Polsce [W dobrą stronę]

Magda Jasińska zabrała Słuchaczy do miejsca, które - choć w tej lokalizacji i w tym kształcie istnieje od nieco ponad roku - już stało się kultowe. Nowy…

Magda Jasińska DW
2026-11-06, 21:00
Toruń

Do UMK trafi 80 milionów złotych zamiast 360 mln. zł dodatkowej subwencji

Toruński uniwersytet będzie miał znacznie mniej pieniędzy niż dostałby, gdyby zachował status uczelni badawczej. Sprawdzamy, jak w tej sytuacji będzie…

Michał Zaręba DW
2026-11-06, 19:02
Włocławek

Palił się dom jednorodzinny we Włocławku. Jedna osoba została poszkodowana

Ogień wybuchł przed godz. 18 w piątek (6 listopada) w budynku na ul. Węglowej we Włocławku.

DW
2026-11-06, 18:12
Inowrocław

Tak działa bramka bezpieczeństwa w inowrocławskiej podstawówce. Wykrywa nożyczki i cyrkle

W Szkole Podstawowej nr 2 w Inowrocławiu pojawiła się już pierwsza bramka, mająca wykrywać metalowe, niebezpieczne przedmioty w plecakach i kieszeniach …

Marcin Glapiak DW
2026-11-06, 17:45
Bydgoszcz

Rolnicze BHP dla uczniów. Regionalny etap konkursu „Bezpieczny rolnik” na Politechnice Bydgoskiej

Kilkudziesięciu uczniów rolniczych szkół średnich zmierzyło się w regionalnym etapie konkursu „Bezpieczny rolnik”. Na uczestników czekał test teoretyczny…

Damian Klich JW
2026-11-06, 16:00
Włocławek

Mieszkaniec Ciechocinka 14 lat trzymał w domu małpę. Sprawę bada prokuratura

Śledczy znaleźli u Ciechocinianina Makaka Rhesusa i ptaki, które - jak podejrzewają - też mogą być przedstawicielami gatunków chronionych w Konwencji Waszyngtońskiej…

DW
2026-11-06, 15:20
Chełmno

W gminie Chełmno powstaje magazyn obrony cywilnej. Będą gromadzić sprzęt do pomocy

Wiejska gmina Chełmno będzie miała gdzie przechowywać sprzęt i materiały do ratownictwa w czasie sytuacji kryzysowych. W Nowej Wsi Chełmińskiej powstaje…

Marcin Doliński JW
2026-11-06, 14:00
Bydgoszcz

„Kadafi” miał paść ofiarą wybuchu na bydgoskich Wyżynach? Nowe informacje Polskiego Radia PiK [aktualizacja]

Czy Tomasz B. pseudonim „Kadafi” lub ktoś z jego bliskich miał być ofiarą wtorkowego wybuchu na osiedlu Wyżyny w Bydgoszczy? Takie są nieoficjalne ustalenia…

Mariusz Kluszczyński JW
2026-11-06, 12:00
Włocławek

Przebudowa ul. 3 Maja w centrum Włocławka opóźniona. Miała zakończyć się w październiku

Woonerf na ulicy 3 Maja we Włocławku powstaje dłużej niż pierwotnie zakładano. Odnowiona przestrzeń ma być bardziej przyjazna mieszkańcom - z nową zielenią…

Radosław Jagieła JW
2026-11-06, 11:10
Bydgoszcz

Uszkodzone kilka aut na bydgoskim Szwederowie. Jedno z nich wjechało w płot [aktualizacja]

Pięć uszkodzonych aut. To efekt zdarzenia na bydgoskim Szwederowie. Na ulicy Chołoniewskiego pojazd uderzył w kilka zaparkowanych aut. Jedno z nich uszkodziło…

Monika Siwak JW
2026-11-06, 09:32
REGION

Łukasz Schreiber o propozycji PSL w sprawie TK: My ten pomysł zgłaszaliśmy wcześniej [Rozmowa Dnia]

Jak Rozwój Plus ocenia propozycję PSL-u na „reset konstytucyjny”? Czy stowarzyszenie będzie silniejsze w naszym regionie od Prawa i Sprawiedliwości? Jaka…

Maciej Wilkowski JW
2026-11-06, 09:00
więcej wiadomości
0:00 0:00