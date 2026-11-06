W Szkole Podstawowej nr 2 w Inowrocławiu pojawiła się już pierwsza bramka, mająca wykrywać metalowe, niebezpieczne przedmioty/ Fot. Marcin Glapiak
Inowrocław

Tak działa bramka bezpieczeństwa w inowrocławskiej podstawówce. Wykrywa nożyczki i cyrkle

W Szkole Podstawowej nr 2 w Inowrocławiu pojawiła się już pierwsza bramka, mająca wykrywać metalowe, niebezpieczne przedmioty/ Fot. Marcin Glapiak

W Szkole Podstawowej nr 2 w Inowrocławiu pojawiła się już pierwsza bramka, mająca wykrywać metalowe, niebezpieczne przedmioty w plecakach i kieszeniach uczniów.

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Urządzenie jest czułe, bo - jak pokazują testy - wykrywa wszelkie metalowe przedmioty, takie jak klucze, nożyczki czy cyrkle. Bramka bezpieczeństwa wyświetla też liczbę przejść.

- Urządzenie emituje dość głośny sygnał, gdy działa podczas przerw, kiedy na szkolnych korytarzach jest gwar. W czasie lekcji jego brzęk będzie cichszy, by nie zakłócać funkcjonowania szkoły - mówi Janusz Bartoszewicz, dyrektor szkoły.

I zastrzega, że każdy pomysł, który może zwiększyć bezpieczeństwo uczniów, jest wart przetestowania.

Takie same urządzenia wkrótce będą montowane w pozostałych szkołach podstawowych w Inowrocławiu. Więcej na temat tego rozwiązania pisaliśmy tutaj.

Więcej w relacji Marcina Glapiaka - poniżej.

Relacja Marcina Glapiaka
W Szkole Podstawowej nr 2 w Inowrocławiu pojawiła się już pierwsza bramka, mająca wykrywać metalowe, niebezpieczne przedmioty/ Wideo: Marcin Glapiak
Gdzie: Inowrocław
TAGI: bramki bezpieczeństwabezpieczeństwoszkołyszkoły podstawowepodstawówki
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