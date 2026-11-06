Tak działa bramka bezpieczeństwa w inowrocławskiej podstawówce. Wykrywa nożyczki i cyrkle

W Szkole Podstawowej nr 2 w Inowrocławiu pojawiła się już pierwsza bramka, mająca wykrywać metalowe, niebezpieczne przedmioty w plecakach i kieszeniach uczniów.

Urządzenie jest czułe, bo - jak pokazują testy - wykrywa wszelkie metalowe przedmioty, takie jak klucze, nożyczki czy cyrkle. Bramka bezpieczeństwa wyświetla też liczbę przejść.



- Urządzenie emituje dość głośny sygnał, gdy działa podczas przerw, kiedy na szkolnych korytarzach jest gwar. W czasie lekcji jego brzęk będzie cichszy, by nie zakłócać funkcjonowania szkoły - mówi Janusz Bartoszewicz, dyrektor szkoły.



I zastrzega, że każdy pomysł, który może zwiększyć bezpieczeństwo uczniów, jest wart przetestowania.



Takie same urządzenia wkrótce będą montowane w pozostałych szkołach podstawowych w Inowrocławiu. Więcej na temat tego rozwiązania pisaliśmy tutaj.



Więcej w relacji Marcina Glapiaka - poniżej.