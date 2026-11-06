Prof. Adam Kola/ Fot. Michał Zaręba
Toruń

Do UMK trafi 80 milionów złotych zamiast 360 mln. zł dodatkowej subwencji

Prof. Adam Kola/ Fot. Michał Zaręba

Toruński uniwersytet będzie miał znacznie mniej pieniędzy niż dostałby, gdyby zachował status uczelni badawczej. Sprawdzamy, jak w tej sytuacji będzie wyglądał rozwój UMK.

UMK nie utrzymał statusu uczelni badawczej. Będą mniejsze pieniądze na kolejne lata
UMK nie utrzymał statusu uczelni badawczej. Będą mniejsze pieniądze na kolejne lata
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  • W związku z utratą statusu uczelni badawczej UMK przygotowuje nowy sposób podziału dostępnych pieniędzy i wspierania działalności naukowej.
  • Od 2027 roku uczelnia otrzyma subwencję z budżetu państwa zwiększoną o 2, zamiast o 10 procent.
  • Wyższa przysługuje laureatom programu Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza (IDUB).
  • UMK było wśród nich w poprzedniej edycji, tym razem nie załapało się do grona 10 uczelni badawczych.
Władze uniwersytetu chcą wypracować takie zasady dysponowania pieniędzmi, które pozwolą nadal wspierać naukowców i realizowane przez nich projekty badawcze

- Zależy nam na tym, żeby te środki były rzeczywiście dostępne dla całej społeczności uniwersytetu, żeby były inkluzywne i żeby wszyscy naukowcy mogli o nie aplikować - mówi prorektor ds. nauki prof. Adam Kola. - W obecnej sytuacji finansowej całego sektora nauki i szkolnictwa wyższego będziemy chcieli wspierać naukowców w ich aplikacjach o środki zewnętrzne, w szczególności europejskie. Na tym polu wciąż mamy wiele do zrobienia. Zdobyliśmy w ostatnich latach trzy granty ERC, czyli te najbardziej prestiżowe granty naukowe, ale wciąż mamy apetyt na więcej i chcemy wspierać naszych naukowców w tej drodze - dodaje.

W związku z tym, że UMK straciło status uczelni badawczej, w ciągu pięciu lat trafi do niego 80 mln zł zamiast 360 mln zł dodatkowej subwencji.

- Dwie uczelnie z tej dziesiątki musiały wypaść. To był konkurs, w którym startowało więcej podmiotów niż za pierwszym razem. Wyraźnie też widać, że zmieniły się warunki, priorytety ministerstwa. Przodują uczelnie techniczne. Traktujemy to jako trudną sytuację, bo liczyliśmy na tę dziesięcioprocentową zwyżkę subwencji. Żadne projekty, które realizujemy ze źródeł zewnętrznych, nie są zagrożone - podkreśla prof. Adam Kola.

W porównaniu z pierwszą edycją ministerialnego programu z dziesiątki uczelni badawczych oprócz UMK wypadł Gdański Uniwersytet Medyczny.

Mówi prof. Adam Kola. Część 2. Mówi prof. Adam Kola. Część 1.
Gdzie: Toruń
TAGI: UMKUniwersytet Mikołaja Kopernikauczelnia badawczasubwencja
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