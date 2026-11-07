Chcieli sprzedawać niedozwolone i przeterminowane środki ochrony roślin. Wpadli pod Lipnem

Podczas kontroli samochodu dostawczego w powiecie lipnowskim Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej znaleźli 8,8 kg nielegalnego preparatu. Środek był przeterminowany i nie był dopuszczony do obrotu w Polsce.

W związku z działaniami KAS inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa przeprowadzili kontrolę u sprzedawcy. Znaleziono ponad 120 podejrzanych produktów chemii rolnej. To m.in. środki z wygasłymi zezwoleniami na wprowadzanie do obrotu, przeterminowane, bez numerów partii i dat produkcji.



Właściciel hurtowni został ukarany grzywną, a zakwestionowane produkty zostaną zutylizowane.



- Nielegalne i przeterminowane środki ochrony roślin mogą zagrażać zdrowiu ludzi, zwierząt i środowisku, a także powodować skażenie płodów rolnych - przypominają funkcjonariusze KAS.

