Zgoda na przekazanie swoich narządów po śmierci może uratować czyjeś życie. /fot. Pixabay (zdj. ilustracyjne)
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Każdy z nas może być potencjalnym dawcą narządów i podarować życie innej osobie

Zgoda na przekazanie swoich narządów po śmierci może uratować czyjeś życie. /fot. Pixabay (zdj. ilustracyjne)

Dla wielu chorych przeszczep to jedyna szansa na życie. Nasze „tak” może uratować nawet kilka osób - mówi profesor Zbigniew Włodarczyk, konsultant wojewódzki w dziedzinie transplantologii klinicznej.

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- W optymalnych warunkach od jednego zmarłego możemy pobrać serce, płuca, wątrobę, trzustkę i dwie nerki. To jest razem sześć osób, które możemy uratować - wskazuje konsultant.

Ale od zmarłych można pobrać również rogówki i tkanki, co może poprawić komfort życia kilkudziesięciu kolejnym osobom. Dlatego warto powiedzieć „tak”, a o swojej decyzji poinformować bliskich. Można też wypełnić oświadczenie woli i nosić je wraz z dokumentami.

- Oświadczenie woli to taka mała kartka wielkości karty kredytowej, na której jest bardzo ważne zdanie: „Wyrażam zgodę na pobranie moich narządów po mojej śmierci”. To oświadczenie nie jest dokumentem. Ono nie zostało nigdzie umieszczone w formalnych aktach prawnych, ale jest bardzo ważnym elementem i dokładnie tym, czym się nazywa, czyli to jest oświadczenie mojej woli - dodaje prof. Zbigniew Włodarczyk.

Przypomnijmy, że w Polsce każdy, kto nie wyraził za życia sprzeciwu, może być dawcą narządów i tkanek po śmierci. Oświadczenie woli to jasny komunikat dla personelu medycznego oraz bliskich o naszych intencjach.

Relacja Tatiany Adonis
TAGI: zabiegi transplantacjitemat tygodniazgoda na pobranie narządówdawca
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