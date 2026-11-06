Każdy z nas może być potencjalnym dawcą narządów i podarować życie innej osobie

Dla wielu chorych przeszczep to jedyna szansa na życie. Nasze „tak” może uratować nawet kilka osób - mówi profesor Zbigniew Włodarczyk, konsultant wojewódzki w dziedzinie transplantologii klinicznej.

- W optymalnych warunkach od jednego zmarłego możemy pobrać serce, płuca, wątrobę, trzustkę i dwie nerki. To jest razem sześć osób, które możemy uratować - wskazuje konsultant.



Ale od zmarłych można pobrać również rogówki i tkanki, co może poprawić komfort życia kilkudziesięciu kolejnym osobom. Dlatego warto powiedzieć „tak”, a o swojej decyzji poinformować bliskich. Można też wypełnić oświadczenie woli i nosić je wraz z dokumentami.



- Oświadczenie woli to taka mała kartka wielkości karty kredytowej, na której jest bardzo ważne zdanie: „Wyrażam zgodę na pobranie moich narządów po mojej śmierci”. To oświadczenie nie jest dokumentem. Ono nie zostało nigdzie umieszczone w formalnych aktach prawnych, ale jest bardzo ważnym elementem i dokładnie tym, czym się nazywa, czyli to jest oświadczenie mojej woli - dodaje prof. Zbigniew Włodarczyk.



Przypomnijmy, że w Polsce każdy, kto nie wyraził za życia sprzeciwu, może być dawcą narządów i tkanek po śmierci. Oświadczenie woli to jasny komunikat dla personelu medycznego oraz bliskich o naszych intencjach.