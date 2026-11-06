Szefowa Parlamentu Europejskiego w Sejmie. „Europa będzie potrzebowała głosu Polski”

Polska ma realny wpływ na wybory Unii Europejskiej w kwestiach obronności i rozszerzenia Wspólnoty. O rosnącej roli naszego kraju mówiła w Sejmie przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola.

Podczas przemówienia na sali plenarnej wskazywała, że Europa będzie potrzebowała głosu Polski.



- Przywództwo w Europie polega również na rzeczach mniej rzucających się w oczy na dotrzymywaniu słowa, wykonywaniu zadań, do których zostaliśmy wybrani i powołani, oraz na przestrzeganiu zasad, które wspólnie ustaliliśmy. Moje dzisiejsze przesłanie do was jest proste: wykorzystajcie tę chwilę. Nie traćcie wiary. Przejmijcie inicjatywę. Jeśli są rzeczy, które należy zmienić, zróbmy to razem. Europa to wy nikt inny - mówiła Roberta Metsola.



Podkreśliła, że nie jest rolą Europy, by wszystko ujednolicić. „Chodzi wręcz o coś zupełnie przeciwnego. Chodzi o czerpanie siły z naszych różnic oraz o szacunek dla naszych tradycji, historii i języków” - dodała.