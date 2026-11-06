W gminie Chełmno powstaje magazyn obrony cywilnej. Będą gromadzić sprzęt do pomocy

Wiejska gmina Chełmno będzie miała gdzie przechowywać sprzęt i materiały do ratownictwa w czasie sytuacji kryzysowych. W Nowej Wsi Chełmińskiej powstaje magazyn obrony cywilnej. Budowa kosztuje 1,2 miliona złotych.

Agregaty, worki przeciwpowodziowe, łopaty, piły, maty, łóżka czy maski gazowe. To wszystko znajdzie się w magazynie obrony ludności.



- Będzie tutaj też gromadzony sprzęt komunalny, który służy do takiej pomocy we wszystkich sytuacjach, które są. Jesteśmy najbliżej Wisły, więc o zabezpieczenie wodne głównie chodzi. Mamy tutaj OSP po sąsiedzku i to był taki pomysł właśnie, żeby ten magazyn powstał tutaj, ponieważ strażacy na sygnał zjawiają się po kilku minutach na miejscu i w każdej sytuacji. Magazynem zajmować się też będą nasi pracownicy - mówi Mieczysław Urbański, przewodniczący rady gminy.



Inwestycja powinna zakończyć się w tym roku. Jest finansowana w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.