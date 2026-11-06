Głęboka więź z nieokiełznanym zwierzęciem wypełnia pustkę pozostawioną przez niespełnione pragnienie macierzyństwa/fot. materiały BestFilm
Kultura

O miłości, odrzuceniu i próbie oswojenia tego, co nieuchwytne. Film „La Perra” w kinach

Głęboka więź z nieokiełznanym zwierzęciem wypełnia pustkę pozostawioną przez niespełnione pragnienie macierzyństwa/fot. materiały BestFilm

Zachwyca surowym pięknem, a szum oceanu, wiatr i puste pejzaże wyspy zostają w pamięci na długo. Film „La Perra" od piątku (6 listopada) można oglądać w kinach. Mamy dla Was pięć podwójnych zaproszeń.

Na odległej, smaganej południowym wiatrem wyspie u wybrzeży chilijskiej Patagonii Silvia wiedzie spokojne życie u boku swojego partnera, utrzymując się ze zbierania alg. Pewnego dnia znajduje porzuconą suczkę i nadaje jej imię Yuri — takie, jakie wybrałaby dla upragnionej córki. Głęboka więź z nieokiełznanym zwierzęciem wypełnia pustkę pozostawioną przez niespełnione pragnienie macierzyństwa. Ich relacja staje się początkiem nieoczekiwanej konfrontacji, w której miłość i czułość ścierają się z gniewem i bolesnymi wspomnieniami z przeszłości, przed którymi Silvia przez lata próbowała uciec.

Wygrywaj bilety na film
Mamy dla Was pięć podwójnych zaproszeń na film „La Perra” do sieci Cinema City. Aby je zdobyć, trzeba odpowiedzieć na pytanie konkursowe:
Jaką nagrodę zdobył film „La Perra” w Cannes za wyjątkową kreację psiej bohaterki?
Na odpowiedzi czekamy w piątek (6 listopada) do godz. 13.00. Wysyłajcie je na adres: konkurs@radiopik.pl w treści podając także swoje imię i nazwisko.

TAGI: kina„La Perra"film
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