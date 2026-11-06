Przebudowa ul. 3 Maja w centrum Włocławka opóźniona. Miała zakończyć się w październiku

Woonerf na ulicy 3 Maja we Włocławku powstaje dłużej niż pierwotnie zakładano. Odnowiona przestrzeń ma być bardziej przyjazna mieszkańcom - z nową zielenią, bezpiecznyjszym ruchem i miejscem do odpoczynku. Prace miały zakończyć się do końca października.

Tak się jednak nie stało. Powodem opóźnienia jest rozszerzenie pierwotnego zakresu inwestycji.



- To jest odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców. Jednym z tych elementów jest wykonanie systemu nawadniającego. Tak stworzymy ten system nawadniania, żeby przy wysokich temperaturach i w okresie wtedy, kiedy jest jak najmniej opadów, ta roślinność służyła w taki sposób, jaki powinna służyć. Drugim takim elementem, gdzie nanieśliśmy zmiany w projekcie budowlanym, to było stworzenie monitoringu wizyjnego. Tutaj też mieszkańcy zgłaszali taką potrzebę, że chcieliby, aby w tej lokalizacji zwiększyć właśnie poczucie bezpieczeństwa - przekazuje Jakub Sztejnwald z Biura Prezydenta Włocławka.



Nowy termin zakończenia inwestycji to koniec listopada. Aneks do umowy ma zostać podpisany w najbliższych dniach. Dodajmy, że całkowity koszt inwestycji wyniesie ponad 16 milionów złotych, a niecałe 9 milionów złotych to pozyskane dofinansowanie z Unii Europejskiej.