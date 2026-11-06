W czwartek odbyła się gala „Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw
Toruń

Tytuły „Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw" przyznane. Doceniono przedsiębiorców i naukowców

W czwartek odbyła się gala „Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw". /fot. Michał Zaręba

To konkurs dla mikro, małych i średnich firm, przedsiębiorstw akademickich i zespołów badawczych. Wyróżnienia przyznano w czwartek podczas gali w Toruniu.

UMK nie utrzymał statusu uczelni badawczej. Będą mniejsze pieniądze na kolejne lata
UMK nie utrzymał statusu uczelni badawczej. Będą mniejsze pieniądze na kolejne lata
Wzruszające spotkanie po latach wychowanków domu dziecka Młody Las w Toruniu
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych ma 20 lat. Odbyła się uroczysta gala w bydgoskiej Operze Nova

Z laureatami rozmawiał nasz reporter Michał Zaręba.

- My jesteśmy firmą o wieloletnim stażu na rynku i w Polsce i mamy oddziały zagraniczne. Zajmujemy się elektroniką. Oferujemy usługi, które skracają proces produkcji - mówi Renata Szotkowska-Manikowska z firmy Renex Włocławek.

Doceniono także projekt sieci badawczej Łukasiewicz w Toruniu związany z opracowaniem i budową jednorazowego endoskopu.

- Do prowadzenia badań przez naturalne otwory ciała człowieka. Nasz endoskop ma szansę zapewnić dużo wyższy poziom sterylności i bezpieczeństwa pacjenta. Myślimy o tym oczywiście, żeby on był ekologiczny - zaznacza Adrian Bartnicki.

- Niezależni członkowie kapituły oceniają przede wszystkim innowacyjność produktu albo usługi. Te rozwiązania są rozpatrywane pod kątem tego, jakie korzyści dają ostatecznym odbiorcom. Badany też jest potencjał prac badawczo-naukowych, jak dany produkt i usługa sytuują się na tle konkurencji - wyjaśnia Ewa Gross, dyrektor Działu Rozwoju Przedsiębiorstw i Współpracy Międzynarodowej Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

W Toruniu odbywa się Kujawsko-Pomorskie Forum Nauki, Innowacji, Biznesu i Samorządu. Wydarzanie potrwa do piątku.

Relacja Michała Zaręby
Gdzie: Toruń
TAGI: liderzy innowacji pomorza i kujawnagrodakonkursprzedsiębiorstwonaukowcytoruńtoruńska agencja rozwoju regionalnego
Udostępnij znajomym
poprzednia informacja Uszkodzone kilka aut na bydgoskim Szwederowie. Jedno z nich wjechało w płot [aktualizacja]

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

Toruń

Tytuły „Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw" przyznane. Doceniono przedsiębiorców i naukowców

To konkurs dla mikro, małych i średnich firm, przedsiębiorstw akademickich i zespołów badawczych. Wyróżnienia przyznano w czwartek podczas gali w Torun…

Michał Zaręba JW
2026-11-06, 10:30
Bydgoszcz

Uszkodzone kilka aut na bydgoskim Szwederowie. Jedno z nich wjechało w płot [aktualizacja]

Pięć uszkodzonych aut. To efekt zdarzenia na bydgoskim Szwederowie. Na ulicy Chołoniewskiego pojazd uderzył w kilka zaparkowanych aut. Jedno z nich uszkodziło…

Monika Siwak JW
2026-11-06, 09:32
REGION

Łukasz Schreiber o propozycji PSL w sprawie TK: My ten pomysł zgłaszaliśmy wcześniej [Rozmowa Dnia]

Jak Rozwój Plus ocenia propozycję PSL-u na „reset konstytucyjny”? Czy stowarzyszenie będzie silniejsze w naszym regionie od Prawa i Sprawiedliwości? Jaka…

Maciej Wilkowski JW
2026-11-06, 09:00
Świecie nad Wisłą

Skażona woda w gminie Nowe! Sanepid ostrzega: Można ją pić tylko po przegotowaniu [aktualizacja]

Komunikat o wykryciu bakterii coli w wodzie dotyczy mieszkańców Nowego, Kończyc, Morgów, Zdrojewa, Pastwisk, Małego Komorska i Gajewa zaopatrywanych z wodociągu…

DW
2026-11-06, 08:01
Bydgoszcz

Nowo powołany ambasador Węgier: Bydgoszcz jest naszym drugim domem, będziemy wracać

Na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy rozpoczęła się dwudniowa konferencja naukowa poświęcona wydarzeniom na Węgrzech w 1956 roku.

Marcin Kupczyk DW
2026-11-06, 07:40
Bydgoszcz

W regionie przeszczepy rogówki robi się w jednym szpitalu. Pacjenci czekają w kolejkach

Już pół tysiąca pacjentów przeszło przeszczep rogówki oka w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. Jurasza w Bydgoszczy. - Liczba takich operacji zależy od tego…

Jarosław Wieprzycki DW
2026-11-06, 06:47
Bydgoszcz

Środowiska prawicowe demonstrowały na bydgoskim Starym Rynku [zdjęcia]

Członkowie Konfederacji Korony Polskiej, prawicowi radni i przedstawiciele innych środowisk manifestowali na Starym Rynku w Bydgoszczy. Swój protest zorganizowali…

Marcin Kupczyk DW
2026-11-05, 20:37
Toruń

UMK nie utrzymał statusu uczelni badawczej. Będą mniejsze pieniądze na kolejne lata

Na liście laureatów drugiej edycji programu Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza (IDUB), jaką przedstawiło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego…

DW
2026-11-05, 20:30
Bydgoszcz

Uczniowie z regionu mają rzeczniczkę. Będzie pomagać w rozwiązywaniu sporów i problemów

Rzeczniczką praw uczniowskich w Kujawsko-Pomorskiem została Beata Pilewska. Spotkała się z młodzieżą.

Natasza Trzebuchowska DW
2026-11-05, 18:50
Inowrocław

Archeolodzy szukają zamku. W jego komnatach Jagiełło planował uderzenie w Krzyżaków

Inowrocławskimi ulicami przeszli archeolodzy, pchający niepozornie wyglądające urządzenie. Zajrzeli przy jego użyciu w głąb ziemi.

Marcin Glapiak DW
2026-11-05, 17:54
Włocławek

Nadleśnictwo Włocławek testuje nowy system dronowy. Reaguje samodzielnie na zagrożenie

Nowy, powietrzny strażnik we Włocławku. Leśnicy testują drona, który sam może ruszyć na patrol, gdy pojawi się sygnał o możliwym zagrożeniu.

Radosław Jagieła JW
2026-11-05, 16:52
Lipno

Mężczyzna spod Lipna uwierzył, że chroni swoje oszczędności. Stracił 600 tysięcy złotych

Oszuści podali się za pracownika banku i policjanta. Przez ponad dwa tygodnie manipulowali 31-latkiem. Nakłaniali go do wpłat w bitomatach. Ofiarą fałszywego…

DW
2026-11-05, 16:05
więcej wiadomości
0:00 0:00