Tytuły „Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw" przyznane. Doceniono przedsiębiorców i naukowców

To konkurs dla mikro, małych i średnich firm, przedsiębiorstw akademickich i zespołów badawczych. Wyróżnienia przyznano w czwartek podczas gali w Toruniu.

Z laureatami rozmawiał nasz reporter Michał Zaręba.



- My jesteśmy firmą o wieloletnim stażu na rynku i w Polsce i mamy oddziały zagraniczne. Zajmujemy się elektroniką. Oferujemy usługi, które skracają proces produkcji - mówi Renata Szotkowska-Manikowska z firmy Renex Włocławek.



Doceniono także projekt sieci badawczej Łukasiewicz w Toruniu związany z opracowaniem i budową jednorazowego endoskopu.



- Do prowadzenia badań przez naturalne otwory ciała człowieka. Nasz endoskop ma szansę zapewnić dużo wyższy poziom sterylności i bezpieczeństwa pacjenta. Myślimy o tym oczywiście, żeby on był ekologiczny - zaznacza Adrian Bartnicki.



- Niezależni członkowie kapituły oceniają przede wszystkim innowacyjność produktu albo usługi. Te rozwiązania są rozpatrywane pod kątem tego, jakie korzyści dają ostatecznym odbiorcom. Badany też jest potencjał prac badawczo-naukowych, jak dany produkt i usługa sytuują się na tle konkurencji - wyjaśnia Ewa Gross, dyrektor Działu Rozwoju Przedsiębiorstw i Współpracy Międzynarodowej Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.



W Toruniu odbywa się Kujawsko-Pomorskie Forum Nauki, Innowacji, Biznesu i Samorządu. Wydarzanie potrwa do piątku.