Marcin Lijewski był gościem specjalnym UKW/fot. Patryk Głowacki
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Wybitny piłkarz ręczny odwiedził UKW. Marcin Lijewski spotkał się ze studentami i drużyną

Marcin Lijewski był gościem specjalnym UKW/fot. Patryk Głowacki

Marcin Lijewski odwiedził Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Były reprezentant Polski i selekcjoner spotkał się ze studentami oraz władzami KS AZS-u UKW Bydgoszcz, a także wziął udział w treningu pierwszoligowej drużyny.

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Przyjazd Lijewskiego do uczelni zaczął się od panelu dyskusyjnego ze studentami. Uczestnicy z uwagą słuchali gościa specjalnego. – Dowiedziałem się, żeby nie poddawać się i przede wszystkim mieć chęci, by podnosić swoje umiejętności – powiedział Tomek. – Najważniejsze, co usłyszałem, to że zawsze warto ryzykować. Zaskoczył mnie z kolei fakt, że pan Marcin wolał być zawodnikiem niż trenerem – dodał Michał.

Były piłkarz ręczny przyznał, iż w takich spotkaniach chce przede wszystkim propagować piłkę ręczną. – Nasza dyscyplina gdzieś odchodzi w zapomnienie. Trzeba się pokazywać. Mamy siatkówkę, koszykówkę, piłka nożna też stoi na niezłym poziomie, ale musimy pokazać, że jest też taka dyscyplina jak piłka ręczna, która kiedyś dużo znaczyła na arenie międzynarodowej – zaznaczył.

Później były reprezentant i selekcjoner kadry spotkał się z władzami klubu AZS UKW Bydgoszcz. Wieczorem wziął udział w treningu zespołu walczącego na co dzień w trzeciej klasie rozgrywkowej.

Marcin Lijewski to dwukrotny medalista mistrzostw świata z reprezentacją Polski – srebrny z 2007 i brązowy z 2009 roku. Prawy rozgrywający rozegrał w narodowych barwach 251 spotkań, co jest trzecim wynikiem w historii. Zdobył 711 bramek (5. rezultat). W latach 2023-2025 zajmował stanowisko selekcjonera kadry.

Relacja z panelu dyskusyjnego ze studentami. Materiał Patryka Głowackiego
Dyscyplina: piłka ręczna
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Marcin Lijewski był gościem specjalnym UKW/fot. Patryk Głowacki Marcin Lijewski był gościem specjalnym UKW/fot. Patryk Głowacki
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