Wystawę „Leonard Pietraszak. Aktor, kolekcjoner, Bydgoszczanin” otwarto w przeddzień 90. rocznicy urodzin artysty/ Fot. Ewa Dąbska-Wieczorkowska
Bydgoszcz

Nowa wystawa w Bydgoszczy. Tak odpoczywał i tak pracował Leonard Pietraszak [zdjęcia]

Wystawę „Leonard Pietraszak. Aktor, kolekcjoner, Bydgoszczanin” otwarto w przeddzień 90. rocznicy urodzin artysty/ Fot. Ewa Dąbska-Wieczorkowska

Wystawę „Leonard Pietraszak. Aktor, kolekcjoner, Bydgoszczanin” otwarto w przeddzień 90. rocznicy urodzin artysty w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.

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Ekspozycja jest dopełnieniem stałej kolekcji „Jan Stanisławski i uczniowie”, podarowanej muzeum przez państwa Pietraszaków. Możemy zwiedzić specjalnie zaaranżowany pokój z kominkiem oraz biurkiem aktora.

Wśród cennych eksponatów znaleźć można liczne archiwalia i fotografie, obrazujące młodość Pietraszaka spędzoną w Bydgoszczy, działalność teatralną i filmową oraz życie prywatne, dzielone z ukochaną żoną Wandą i przyjaciółmi. Pokazano także nagrody i odznaczenia otrzymane przez sławnego aktora w dowód uznania za pracę artystyczną. Na wystawie nie zabrakło też przedmiotów, którymi na co dzień otaczali się państwo Pietraszakowie.

Uwagę zwraca olejny portret Leonarda Pietraszaka w kostiumie pułkownika Krzysztofa Dowgirda z „Czarnych chmur” pędzla Jana Szancenbacha (1997) oraz inne prace gromadzone latami przez aktora-kolekcjonera.

- Stworzyliśmy mikroświat, wycinek domu państwa Pietraszaków - mówi dr Monika Kosteczko-Grajek, jedna z kuratorek wystawy.

Więcej w relacji Ewy Dąbskiej-Wieczorkowskiej - poniżej.

  • Kim prywatnie był uwielbiany przez miliony Polaków pułkownik Dowgirt z „Czarnych chmur", doktor Karol z „Czterdziestolatka" czy niezapomniany Kramer z „Vabanku"?
  • Tego i wielu innych ciekawych rzeczy można dowiedzieć się z podcastu Polskiego Radia PiK poświęconego właśnie Leonardowi Pietraszakowi.
  • Przygotowały go Ewa Dąbska-Wieczorkowska i Bogumiła Wresiło. Można go posłuchać na radiowym kanale YouTube, tutaj.


Relacja Ewy Dąbskiej-Wieczorkowskiej
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: wystawaMuzeum Okręgowe w BydgoszczyLeonard Pietraszak
Wystawę „Leonard Pietraszak. Aktor, kolekcjoner, Bydgoszczanin” otwarto w przeddzień 90. rocznicy urodzin artysty/ Fot. Ewa Dąbska-Wieczorkowska Wystawę „Leonard Pietraszak. Aktor, kolekcjoner, Bydgoszczanin” otwarto w przeddzień 90. rocznicy urodzin artysty/ Fot. Ewa Dąbska-Wieczorkowska Wystawę „Leonard Pietraszak. Aktor, kolekcjoner, Bydgoszczanin” otwarto w przeddzień 90. rocznicy urodzin artysty/ Fot. Ewa Dąbska-Wieczorkowska Wystawę „Leonard Pietraszak. Aktor, kolekcjoner, Bydgoszczanin” otwarto w przeddzień 90. rocznicy urodzin artysty/ Fot. Ewa Dąbska-Wieczorkowska Wystawę „Leonard Pietraszak. Aktor, kolekcjoner, Bydgoszczanin” otwarto w przeddzień 90. rocznicy urodzin artysty/ Fot. Ewa Dąbska-Wieczorkowska Wystawę „Leonard Pietraszak. Aktor, kolekcjoner, Bydgoszczanin” otwarto w przeddzień 90. rocznicy urodzin artysty/ Fot. Ewa Dąbska-Wieczorkowska Wystawę „Leonard Pietraszak. Aktor, kolekcjoner, Bydgoszczanin” otwarto w przeddzień 90. rocznicy urodzin artysty/ Fot. Ewa Dąbska-Wieczorkowska Wystawę „Leonard Pietraszak. Aktor, kolekcjoner, Bydgoszczanin” otwarto w przeddzień 90. rocznicy urodzin artysty/ Fot. Ewa Dąbska-Wieczorkowska Wystawę „Leonard Pietraszak. Aktor, kolekcjoner, Bydgoszczanin” otwarto w przeddzień 90. rocznicy urodzin artysty/ Fot. Ewa Dąbska-Wieczorkowska
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