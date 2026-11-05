Nowa wystawa w Bydgoszczy. Tak odpoczywał i tak pracował Leonard Pietraszak [zdjęcia]

Wystawę „Leonard Pietraszak. Aktor, kolekcjoner, Bydgoszczanin” otwarto w przeddzień 90. rocznicy urodzin artysty w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.

Ekspozycja jest dopełnieniem stałej kolekcji „Jan Stanisławski i uczniowie”, podarowanej muzeum przez państwa Pietraszaków. Możemy zwiedzić specjalnie zaaranżowany pokój z kominkiem oraz biurkiem aktora.



Wśród cennych eksponatów znaleźć można liczne archiwalia i fotografie, obrazujące młodość Pietraszaka spędzoną w Bydgoszczy, działalność teatralną i filmową oraz życie prywatne, dzielone z ukochaną żoną Wandą i przyjaciółmi. Pokazano także nagrody i odznaczenia otrzymane przez sławnego aktora w dowód uznania za pracę artystyczną. Na wystawie nie zabrakło też przedmiotów, którymi na co dzień otaczali się państwo Pietraszakowie.



Uwagę zwraca olejny portret Leonarda Pietraszaka w kostiumie pułkownika Krzysztofa Dowgirda z „Czarnych chmur” pędzla Jana Szancenbacha (1997) oraz inne prace gromadzone latami przez aktora-kolekcjonera.



- Stworzyliśmy mikroświat, wycinek domu państwa Pietraszaków - mówi dr Monika Kosteczko-Grajek, jedna z kuratorek wystawy.



Więcej w relacji Ewy Dąbskiej-Wieczorkowskiej - poniżej.





Kim prywatnie był uwielbiany przez miliony Polaków pułkownik Dowgirt z „Czarnych chmur", doktor Karol z „Czterdziestolatka" czy niezapomniany Kramer z „Vabanku"?

Tego i wielu innych ciekawych rzeczy można dowiedzieć się z podcastu Polskiego Radia PiK poświęconego właśnie Leonardowi Pietraszakowi .

właśnie . Przygotowały go Ewa Dąbska-Wieczorkowska i Bogumiła Wresiło. Można go posłuchać na radiowym kanale YouTube, tutaj.



