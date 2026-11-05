Uwaga, skażona woda w gminie Nowe! Sanepid ostrzega: Można ją pić tylko po przegotowaniu

Komunikat o wykryciu bakterii coli w wodzie dotyczy mieszkańców Nowego, Kończyc, Morgów, Zdrojewa, Pastwisk, Małego Komorska i Gajewa zaopatrywanych z wodociągu publicznego w Nowem (powiat świecki).

Sanepid informuje, że w wodzie z wodociągu w Nowem są bakterie z grupy coli. Trzeba ją gotować minimum przez dwie minuty, żeby nadawała się do picia i przygotowywania posiłków.



Można się myć i zmywać naczynia w wodzie z sieci, ale małe dzieci należy kąpać w przegotowanej wodzie. Szczególną ostrożność muszą też zachować osoby starsze i o obniżonej odporności.



Ostrzeżenie dotyczy mieszkańców Nowego, Kończyc, Morgów, Zdrojewa, Pastwisk, Małego Komorska, Gajewa zaopatrywanych z wodociągu publicznego w Nowem.



Przedsiębiorstwo Usług Miejskich w Nowem poinformowało, że pracuje nad rozwiązaniem problemu.





