Skażona woda w gminie Nowe! Sanepid ostrzega: Można ją pić tylko po przegotowaniu [aktualizacja]

Komunikat o wykryciu bakterii coli w wodzie dotyczy mieszkańców Nowego, Kończyc, Morgów, Zdrojewa, Pastwisk, Małego Komorska i Gajewa zaopatrywanych z wodociągu publicznego w Nowem (powiat świecki).

AKTUALIZACJA, godz. 10





Jak dowiedziało się Polskie Radio PiK, wewnętrzny monitoring badań wody nie potwierdził zanieczyszczenia sieci wodociągowej bakteriami coli w gminie Nowe. Wyniki badań zostały przesłane inspekcji sanitarnej. Zakład Usług Miejskich czeka na decyzję Sanepidu.









Sanepid informuje, że w wodzie z wodociągu w Nowem są bakterie z grupy coli. Trzeba ją gotować minimum przez dwie minuty , żeby nadawała się do picia i przygotowywania posiłków.

małe dzieci należy kąpać w przegotowanej wodzie

Można się myć i zmywać naczynia w wodzie z sieci, ale. Szczególną ostrożność muszą też zachować osoby starsze i o obniżonej odporności.Ostrzeżenie dotyczy mieszkańców Nowego, Kończyc, Morgów, Zdrojewa, Pastwisk, Małego Komorska, Gajewa zaopatrywanych z wodociągu publicznego w Nowem.Przedsiębiorstwo Usług Miejskich w Nowem poinformowało, że pracuje nad rozwiązaniem problemu.