Unisław to raj dla paralotniarzy, rowerzystów i miejsce, gdzie słychać talenty [W dobrą stronę]

Tym razem kierunek audycji „W dobrą stronę” nadała Monika Siwak. Zabrała Słuchaczy do Unisławia, położonego na malowniczym zboczu Doliny Dolnej Wisły.

Zimą z tutejszego stoku korzystają narciarze i saneczkarze, to także raj dla paralotniarzy. Dariusz Cisek, Rafał Grabowski i Łukasz Stolarski opowiedzieli nam o swojej pasji.



- Latam ponad 20 lat - mówił Rafał Grabowski. - Górka w Unisławiu jest jedną z lepszych do nauki, polecam.



- Sprawność fizyczna przy lotach jest potrzebna taka, jak wtedy, gdy skaczemy z krzesła na trawę - mówi Dariusz Cisek.



Mówiliśmy również o odbywającym się w Unisławiu Festiwalu Wiatru, podczas którego najlepsi piloci, używając fajerwerków, wykonują niesamowite figury na niebie.



Muzyczne uniesienia zapewniła rozmowa z pochodzącą z Unisławia Zofią Kosińską, wokalistka, która zachwyciła jurorów telewizyjnego talent show „The Voice of Poland”.

Artystka pracuje w tamtejszym sklepie spożywczym



- Klienci pytają ze śmiechem, czy mogą być obsłużeni śpiewająco - mówi Zofia Kosińska. - Reakcje ludzi są miłe, niesamowicie pozytywne - mówi Zofia Kosińska.



- To moc małych społeczności, gdzie nikt nie jest anonimowy. Znamy Zofię od lat, zawsze była aktywna, np. przy organizacji imprez charytatywnych czy Dni Unisławia - mówi Paweł Marwitz, szef Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu.



Relacje Moniki Siwak - poniżej.



