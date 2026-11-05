Tym razem kierunek audycji „W dobrą stronę” nadała Monika Siwak. Zabrała Słuchaczy do Unisławia/ Fot. Izabela Langner
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Unisław to raj dla paralotniarzy, rowerzystów i miejsce, gdzie słychać talenty [W dobrą stronę]

Tym razem kierunek audycji „W dobrą stronę” nadała Monika Siwak. Zabrała Słuchaczy do Unisławia/ Fot. Izabela Langner

Tym razem kierunek audycji „W dobrą stronę” nadała Monika Siwak. Zabrała Słuchaczy do Unisławia, położonego na malowniczym zboczu Doliny Dolnej Wisły.

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Zimą z tutejszego stoku korzystają narciarze i saneczkarze, to także raj dla paralotniarzy. Dariusz Cisek, Rafał Grabowski i Łukasz Stolarski opowiedzieli nam o swojej pasji.

- Latam ponad 20 lat - mówił Rafał Grabowski. - Górka w Unisławiu jest jedną z lepszych do nauki, polecam.

- Sprawność fizyczna przy lotach jest potrzebna taka, jak wtedy, gdy skaczemy z krzesła na trawę - mówi Dariusz Cisek.

Mówiliśmy również o odbywającym się w Unisławiu Festiwalu Wiatru, podczas którego najlepsi piloci, używając fajerwerków, wykonują niesamowite figury na niebie.

Muzyczne uniesienia zapewniła rozmowa z pochodzącą z Unisławia Zofią Kosińską, wokalistka, która zachwyciła jurorów telewizyjnego talent show „The Voice of Poland”.
Artystka pracuje w tamtejszym sklepie spożywczym

- Klienci pytają ze śmiechem, czy mogą być obsłużeni śpiewająco - mówi Zofia Kosińska. - Reakcje ludzi są miłe, niesamowicie pozytywne - mówi Zofia Kosińska.

- To moc małych społeczności, gdzie nikt nie jest anonimowy. Znamy Zofię od lat, zawsze była aktywna, np. przy organizacji imprez charytatywnych czy Dni Unisławia - mówi Paweł Marwitz, szef Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu.

Relacje Moniki Siwak - poniżej.

Rozmowa z paralotniarzami Rozmowa o Festiwalu Wiatru Rozmowa z Pawłem Marwitzem Rozmowa z Zofią Kosińską
TAGI: UnisławW dobrą stronęparalotniarzeGminny Ośrodek Kultury
Tym razem kierunek audycji „W dobrą stronę” nadała Monika Siwak. Zabrała Słuchaczy do Unisławia/ Fot. Izabela Langner Tym razem kierunek audycji „W dobrą stronę” nadała Monika Siwak. Zabrała Słuchaczy do Unisławia/ Fot. Izabela Langner Tym razem kierunek audycji „W dobrą stronę” nadała Monika Siwak. Zabrała Słuchaczy do Unisławia/ Fot. Izabela Langner Tym razem kierunek audycji „W dobrą stronę” nadała Monika Siwak. Zabrała Słuchaczy do Unisławia/ Fot. Izabela Langner Tym razem kierunek audycji „W dobrą stronę” nadała Monika Siwak. Zabrała Słuchaczy do Unisławia/ Fot. Izabela Langner Tym razem kierunek audycji „W dobrą stronę” nadała Monika Siwak. Zabrała Słuchaczy do Unisławia/ Fot. Izabela Langner Tym razem kierunek audycji „W dobrą stronę” nadała Monika Siwak. Zabrała Słuchaczy do Unisławia/ Fot. Izabela Langner Tym razem kierunek audycji „W dobrą stronę” nadała Monika Siwak. Zabrała Słuchaczy do Unisławia/ Fot. Izabela Langner Tym razem kierunek audycji „W dobrą stronę” nadała Monika Siwak. Zabrała Słuchaczy do Unisławia/ Fot. Izabela Langner Tym razem kierunek audycji „W dobrą stronę” nadała Monika Siwak. Zabrała Słuchaczy do Unisławia/ Fot. Izabela Langner Tym razem kierunek audycji „W dobrą stronę” nadała Monika Siwak. Zabrała Słuchaczy do Unisławia/ Fot. Izabela Langner Tym razem kierunek audycji „W dobrą stronę” nadała Monika Siwak. Zabrała Słuchaczy do Unisławia/ Fot. Izabela Langner Tym razem kierunek audycji „W dobrą stronę” nadała Monika Siwak. Zabrała Słuchaczy do Unisławia/ Fot. Izabela Langner Tym razem kierunek audycji „W dobrą stronę” nadała Monika Siwak. Zabrała Słuchaczy do Unisławia/ Fot. Izabela Langner
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