Premiera nowej książki Torunianki Kamili Cudnik. „Wrota piekieł" to powieść historyczna

Czytelnicy znają Kamilę Cudnik od siedmiu lat, głównie jako autorkę powieści obyczajowych i kryminałów. Teraz można też dzięki jej utworom cofnąć się w czasie.

Niedawno z zapartym tchem czytaliśmy trylogię o pruskim Toruniu, teraz przyszedł czas na średniowiecze. „Wrota piekieł" to pierwszy tom „Sagi zapomnianych”.



- Najbardziej lubię tworzyć postaci męskie, tymczasem w tej powieści historycznej jest wiele silnych kobiet. Najbardziej charakterna jest matka kasztelana. Mamy dość stereotypowy pogląd na to, jak mogły wyglądać relacje rodzinne i społeczne w średniowieczu, tymczasem wśród Katarów kobiety miały taką samą pozycję jak mężczyźni - mówi autorka.



Rozmowa Iwony Muszytowskiej-Rzeszotek z Kamilą Cudnik - poniżej.



Kiedy odbędą się najbliższe spotkania autorskie w kujawsko-pomorskich bibliotekach z Kamilą Cudnik?

