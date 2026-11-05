Archeolodzy badają pozostałości zamku w Inowrocławiu/Fot. Marcin Glapiak
Inowrocław

Archeolodzy szukają zamku. W jego komnatach Jagiełło planował uderzenie w Krzyżaków

Archeolodzy badają pozostałości zamku w Inowrocławiu/Fot. Marcin Glapiak

Inowrocławskimi ulicami przeszli archeolodzy, pchający niepozornie wyglądające urządzenie. Zajrzeli przy jego użyciu w głąb ziemi.

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- Robimy pomiary georadarowe. To element nieinwazyjnego rozpoznania gruntu pod kątem archeologicznym. Wysyłamy w głąb gruntu energię radiową i potem sprawdzamy, jak ona odbija się od różnych rzeczy pod ziemią - mówi archeolog Piotr Wroniecki z Fundacji Relikta.

W ten sposób można zlokalizować choćby dawną fosę.

- Tutaj przez stulecia istniał zamek. Zbudowano go w średniowieczu, przebudowano w czasach nowożytnych. Kiedy w naszym mieście bywali królowie, mieszkali właśnie tutaj. Władysław Jagiełło w komnatach tego zamku pracował nad wielką wojną z zakonem krzyżackim - mówi dyrektor Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu Piotr Woźniak.

Badania potrwają do piątku (6 listopada). Zebrane pomiary trafią do komputera. Efekty pracy archeologów będziemy znali za kilka tygodni.

Relacja Marcina Glapiaka
Gdzie: Inowrocław
TAGI: Inowrocławzamekarcheolodzypomiarygeoradar
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Inowrocław

Archeolodzy szukają zamku. W jego komnatach Jagiełło planował uderzenie w Krzyżaków

Inowrocławskimi ulicami przeszli archeolodzy, pchający niepozornie wyglądające urządzenie. Zajrzeli przy jego użyciu w głąb ziemi.

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