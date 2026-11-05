Mężczyzna spod Lipna uwierzył, że chroni swoje oszczędności. Stracił 600 tysięcy złotych

Oszuści podali się za pracownika banku i policjanta. Przez ponad dwa tygodnie manipulowali 31-latkiem. Nakłaniali go do wpłat w bitomatach. Ofiarą fałszywego policjanta padła też 80-latka z Torunia.

31-latek wpłacił 600 tys. w bitomacie - na polecenie oszustów



Oszust przekonał 31-latka, że ktoś wziął na niego kredyt, a on dzwoni po to, by pomóc mu ochronić pieniądze. Przedstawił dwa możliwe rozwiązania. Mógł rzekomo złożyć reklamację w banku, co - jak przekonywał fałszywy bankowiec - potrwa lata.



- Drugą możliwością miało być skorzystanie z jego pomocy. W ten sposób przestępca próbował zniechęcić 31-latka do samodzielnego kontaktu z bankiem i przekonać go, że najlepszym rozwiązaniem będzie wykonywanie jego poleceń. Podczas rozmowy zaczął również wypytywać mężczyznę o jego oszczędności - relacjonują lipnowscy policjanci.



Podczas kolejnej rozmowy oszust przekonywał, że doszło do włamania na konto i pieniądze zostały skradzione.



- Dodał, że w ramach dobrej współpracy bankowcy podarowali mu „środki archiwalne”. Aby je zabezpieczyć, 31-latek miał wypłacić wszystkie oszczędności z banku, a następnie wpłacić je do specjalnego urządzenia, tzw. bitomatu - informują policjanci.



Z 31-latkiem skontaktował się również kolejny oszust, który podał się za policjanta. Potwierdził wcześniejsze informacje przekazane przez rzekomego pracownika banku. Potem przestępcy przekazali mu kolejną fałszywą informację.



- Twierdzili, że - aby odzyskać zdolność kredytową - musi zaciągnąć pożyczki gotówkowe w kilku bankach, które sami mu wskazali. Mężczyzna, wykonując polecenia oszustów, zaciągał kolejne zobowiązania finansowe. Wszystkie otrzymane pieniądze, podobnie jak wcześniej swoje oszczędności, wpłacał do bitomatów - przekazują policjanci.



Bitomat to urządzenie przypominające bankomat, które służy do kupowania lub sprzedawania kryptowalut.

W niektórych takich urządzeniach można wpłacić gotówkę, która następnie zostaje zamieniona na kryptowalutę i przesłana na wskazany adres portfela kryptowalutowego.

W tym przypadku oszuści przesyłali 31-latkowi za pomocą komunikatora internetowego specjalne kody QR. Mężczyzna wykorzystywał je podczas wpłat w bitomatach. Kod QR zawierał dane potrzebne do skierowania kupowanej kryptowaluty na wskazany portfel.

W praktyce oznaczało to, że pieniądze wpłacane przez pokrzywdzonego trafiały na adresy wskazane przez przestępców, a nie na żadne bezpieczne konto służące ochronie oszczędności.

Seniorka uwierzyła, że siostrzenica potrzebuje pomocy. Straciła 118 tys. zł



Oszczędności życia straciła też 80-latka z Torunia. Zadzwoniła do niej osoba podająca się za policjanta, która poinformowała ją, że jej siostrzenica spowodowała wypadek drogowy.- Rozmówca przekonywał, że konieczne jest wpłacenie wysokiej kaucji, aby bliska jej osoba uniknęła konsekwencji związanych ze zdarzeniem. Seniorka przekazała oszustom 118 tys. zł. Dopiero po fakcie zorientowała się, że została oszukana - informują policjanci.Funkcjonariusze przypominają, że nigdy nie dzwonią i nie proszą o przekazanie pieniędzy. W obu sprawach toczą się postępowania.