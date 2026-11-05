Testowany dron potrafi samemu ruszyć na patrol, jeśli otrzyma sygnał o zagrożeniu. /fot. Radosław Jagieła
Włocławek

Nadleśnictwo Włocławek testuje nowy system dronowy. Reaguje samodzielnie na zagrożenie

Testowany dron potrafi samemu ruszyć na patrol, jeśli otrzyma sygnał o zagrożeniu. /fot. Radosław Jagieła

Nowy, powietrzny strażnik we Włocławku. Leśnicy testują drona, który sam może ruszyć na patrol, gdy pojawi się sygnał o możliwym zagrożeniu.

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Na pokładzie ma kamery oraz termowizję. Może wypatrzyć dym i zlokalizować źródła wysokiej temperatury.

- Procedura wygląda w ten sposób, że pilot pracuje na odległość, to jest autonomicznie sterowane urządzenie. Dron jest uruchamiany w momencie, kiedy my zgłaszamy zapotrzebowanie na wykonanie tej misji. Czy to jest misja przeciwpożarowa, czy związana ze szkodnictwem leśnym - mówi Mirosław Kędroń, nadleśniczy w Nadleśnictwie Włocławek.

Wybór Nadleśnictwa Włocławek nie był przypadkowy. To właśnie tam notuje się najwięcej zdarzeń związanych z pożarami lasów w kraju.

Powietrzny zwiadowca pomoże też leśnikom w walce z nielegalnymi wjazdami quadów i motocykli crossowych, wykrywaniu dzikich wysypisk śmieci oraz kradzieży drewna. Po każdej zakończonej misji urządzenie samodzielnie wraca do bazy, ładuje akumulatory i czeka na kolejne zadanie.

Relacja Radosława Jagieły
Gdzie: Włocławek
TAGI: dronlasnadleśnictwo włocławekpożarleśniczy
Testowany dron potrafi samemu ruszyć na patrol, jeśli otrzyma sygnał o zagrożeniu. /fot. Radosław Jagieła Testowany dron potrafi samemu ruszyć na patrol, jeśli otrzyma sygnał o zagrożeniu. /fot. Nadleśnictwo Włocławek Testowany dron potrafi samemu ruszyć na patrol, jeśli otrzyma sygnał o zagrożeniu. /fot. Nadleśnictwo Włocławek
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