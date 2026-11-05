Nadleśnictwo Włocławek testuje nowy system dronowy. Reaguje samodzielnie na zagrożenie

Nowy, powietrzny strażnik we Włocławku. Leśnicy testują drona, który sam może ruszyć na patrol, gdy pojawi się sygnał o możliwym zagrożeniu.

Na pokładzie ma kamery oraz termowizję. Może wypatrzyć dym i zlokalizować źródła wysokiej temperatury.



- Procedura wygląda w ten sposób, że pilot pracuje na odległość, to jest autonomicznie sterowane urządzenie. Dron jest uruchamiany w momencie, kiedy my zgłaszamy zapotrzebowanie na wykonanie tej misji. Czy to jest misja przeciwpożarowa, czy związana ze szkodnictwem leśnym - mówi Mirosław Kędroń, nadleśniczy w Nadleśnictwie Włocławek.



Wybór Nadleśnictwa Włocławek nie był przypadkowy. To właśnie tam notuje się najwięcej zdarzeń związanych z pożarami lasów w kraju.



Powietrzny zwiadowca pomoże też leśnikom w walce z nielegalnymi wjazdami quadów i motocykli crossowych, wykrywaniu dzikich wysypisk śmieci oraz kradzieży drewna. Po każdej zakończonej misji urządzenie samodzielnie wraca do bazy, ładuje akumulatory i czeka na kolejne zadanie.