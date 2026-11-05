W czwartek odbył się pogrzeb Jerzego Derendy, który m.in. kierował Towarzystwem Miłośników Miasta Bydgoszczy. /fot. Agata Raczek
Bydgoszcz

Ostatnia droga Jerzego Derendy. Bydgoszcz żegna zasłużonego społecznika

W czwartek odbył się pogrzeb Jerzego Derendy, który m.in. kierował Towarzystwem Miłośników Miasta Bydgoszczy. /fot. Agata Raczek

Na Cmentarzu Starofarnym w Bydgoszczy spoczął Jerzy Derenda - wieloletni prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy, dziennikarz i autor publikacji o historii miasta. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Katedrze Bydgoskiej. W ostatniej drodze towarzyszyli mu bliscy, przedstawiciele władz i mieszkańcy.

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Zmarł Jerzy Derenda, wieloletni prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy
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Jak Jerzego Derendę zapamięta wojewoda Michał Sztybel i wicemarszałek Zbigniew Ostrowski?

- Przede wszystkim jako osobę, która wchodziła oknem gdy zamykano przed nią drzwi. Wszystko co robił miało wspólny mianownik, czyli bezgraniczna kompletna totalna miłość do swojego miasta i też myślę że zostawia takie zobowiązanie, żeby tak kochać Bydgoszcz i to jego dzieło kontynuować. Gdyby on nie stawiał warunków miastu, tak on po prostu kochał je takie jakie jest i tak go zapamiętam - mówi Michał Sztybel.

- Jerzy Derenda był postacią niezwykle ważną dla Bydgoszczy. Z resztą w 2024 roku przyjmowałem schedę po nim jako prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy i dopiero właśnie tam na miejscu kiedy już pracowałem w towarzystwie mogłem docenić ogrom jego spuścizny i tego co zostawił po sobie w towarzystwie niewątpliwie rozpalał w Bydgoszczanach miłość do swojego miasta. Był Bydgoszczaninem nie tyle z krwi co przede wszystkim z myślenia o tym mieście. Te wiele dzieł, które pozostawił po sobie, wydawnictw, które przybliżały historię miasta będą myślę służyły kolejnym pokoleniom - wskazuje Zbigniew Ostrowski.

Jerzy Derenda był dziennikarzem i autorem licznych publikacji o Bydgoszczy. Przez ćwierć wieku kierował Towarzystwem Miłośników Miasta Bydgoszczy. W 2011 roku odsłonił swój podpis w Bydgoskiej Alei Autografów przy ul. Długiej, a 9 lat później (w 2020 r.) otrzymał tytuł Bydgoszczanina Roku.

Był organizatorem zbiórek na rzecz renowacji zabytkowych bydgoskich nekropolii. Był także inicjatorem „Koncertów Maryjnych z Różą”, organizowanych w bydgoskiej katedrze.

Jerzy Derenda zmarł po długiej i ciężkiej chorobie. Miał 84 lata.


Relacja Agaty Raczek
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: Jerzy Derendaspołecznikbydgoszczanintowarzystwo miłośników miasta bydgoszczypogrzeb
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