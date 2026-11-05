Policjanci z Chełmna zatrzymali osoby podejrzane o obrót narkotykami. /fot KPP w Chełmnie
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Zatrzymania w Chełmnie i we Włocławku. Policjanci zabezpieczyli sporą ilość narkotyków [wideo]

Policjanci z Chełmna zatrzymali osoby podejrzane o obrót narkotykami. /fot KPP w Chełmnie

Cztery osoby zatrzymali policjanci z Chełmna. U dwojga z nich znaleziono ponad kilogram narkotyków. Z kolei we Włocławku 27-latek miał pół kilograma niedozwolonej substancji.

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Handlowali narkotykami

W Chełmnie 31-latek usłyszał zarzut uczestniczenia w obrocie znaczną ilością środków odurzających i substancji psychotropowych. Policjanci zabezpieczyli w jego mieszkaniu ponad 400 gramów marihuany, 530 g amfetaminy oraz 215 g 3-4 CMC, a także przedmioty służące do ich ważenia i porcjowania.

Zarzut usłyszała również 32-letnia kobieta, przy której policjanci zabezpieczyli ponad 100 gramów narkotyków, w tym amfetaminę oraz marihuanę. Kolejny zarzut, dotyczący wprowadzania do obrotu narkotyków, usłyszał 26-latek. Czwarta z zatrzymanych osób została przesłuchana w charakterze świadka, a po wykonaniu niezbędnych czynności zwolniona.

Narkotyki w mieszkaniu

Ponad pół kilograma narkotyków zabezpieczyli policjanci z Włocławka. W mieszkaniu 27-latka znaleźli ponad 400 gramów marihuany i prawie 300 g mefedronu.

Mężczyzna był poszukiwany na podstawie nakazu doprowadzenia, celem odbycia kary sześciu miesięcy pozbawienia wolności za posiadanie narkotyków. Już trafił do zakładu karnego. Grozi mu teraz do 10 lat pozbawiania wolności.

Włocławscy funkcjonariusze zatrzymali 27-latka za posiadanie narkotyków. /fot. KMP we Włocławku
Uwaga: Na sygnale
TAGI: narkotykipolicjachełmnowłocławekzatrzymanie
Policjanci z Chełmna zatrzymali osoby podejrzane o obrót narkotykami. /fot KPP w Chełmnie Włocławscy funkcjonariusze zatrzymali 27-latka za posiadanie narkotyków. /fot. KMP we Włocławku Włocławscy funkcjonariusze zatrzymali 27-latka za posiadanie narkotyków. /fot. KMP we Włocławku
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