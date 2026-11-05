Zatrzymania w Chełmnie i we Włocławku. Policjanci zabezpieczyli sporą ilość narkotyków [wideo]

Cztery osoby zatrzymali policjanci z Chełmna. U dwojga z nich znaleziono ponad kilogram narkotyków. Z kolei we Włocławku 27-latek miał pół kilograma niedozwolonej substancji.

Handlowali narkotykami





W Chełmnie 31-latek usłyszał zarzut uczestniczenia w obrocie znaczną ilością środków odurzających i substancji psychotropowych. Policjanci zabezpieczyli w jego mieszkaniu ponad 400 gramów marihuany, 530 g amfetaminy oraz 215 g 3-4 CMC, a także przedmioty służące do ich ważenia i porcjowania.

Zarzut usłyszała również 32-letnia kobieta, przy której policjanci zabezpieczyli ponad 100 gramów narkotyków, w tym amfetaminę oraz marihuanę. Kolejny zarzut, dotyczący wprowadzania do obrotu narkotyków, usłyszał 26-latek. Czwarta z zatrzymanych osób została przesłuchana w charakterze świadka, a po wykonaniu niezbędnych czynności zwolniona.





Narkotyki w mieszkaniu

Ponad pół kilograma narkotyków zabezpieczyli policjanci z Włocławka. W mieszkaniu 27-latka znaleźli ponad 400 gramów marihuany i prawie 300 g mefedronu.Mężczyzna był poszukiwany na podstawie nakazu doprowadzenia, celem odbycia kary sześciu miesięcy pozbawienia wolności za posiadanie narkotyków. Już trafił do zakładu karnego. Grozi mu teraz do 10 lat pozbawiania wolności.