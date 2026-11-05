Centrum Bydgoszczy było bez prądu. Enea Operator: Powodem awaria zasilania [aktualizacja]

Problemy z dostępem do prądu miała spora część mieszkańców Bydgoszczy. Wszystko z powodu awarii zasilania. Prądu nie było w budynkach w centrum miasta.

Jak informuje Enea Operator, bez prądu byli odbiorcy w budynkach przy 30 ulicach w centrum Bydgoszczy. Z brakiem prądu mierzyli się mieszkańcy m.in. ul. Gdańskiej, Markwarta, Chodkiewicza, Śniadeckich, Piotrowskiego czy też Placu Weyssenhoffa.



Powodem była awaria średniego napięcia, do której doszło prawdopodobnie przy ul. Markwarta. Prąd przywrócono krótko przed godziną 11.