Dobry rok dla lasów w regionie pod względem liczby pożarów. „Wypadamy stabilnie”

169 pożarów i ponad 21 hektarów objętych ogniem - to bilans tegorocznego sezonu przeciwpożarowego w naszym regionie. W skali kraju to dobry wynik - przekazuje Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu.

W regionie bez zmian





W tym roku pożary w polskich lasach objęły niemal pięciokrotnie większą powierzchnię niż przed rokiem. W całej Polsce spłonęło ponad półtora tysiąca hektarów. Na tym tle dane z Kujaw i Pomorza wypadają stabilnie.

Jak przekazuje Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, na ponad 430 tysiącach hektarów lasów na Kujawach i Pomorzu - wybuchło 169 pożarów, w których ucierpiało 21 hektarów. Dodatkowe 34 pożary i ok. 73 hektary spalonego gruntu odnotowano na terenach poligonowych.





Ważna jest szybka reakcja

Utrzymanie całego systemu ochrony przeciwpożarowej kosztowało w tym roku 12,5 miliona złotych.

Skuteczne gaszenie ognia, ale także zapobieganie pożarom jest możliwe dzięki rozbudowanej infrastrukturze. W naszym województwie to m.in. 61 wież obserwacyjnych, samoloty gaśnicze i ponad 400 punktów czerpania wody.