Dane pożarowe lasów w Kujawsko-Pomorskim są stabilne. /fot. PR PiK/Archiwum
REGION

Dobry rok dla lasów w regionie pod względem liczby pożarów. „Wypadamy stabilnie”

Dane pożarowe lasów w Kujawsko-Pomorskim są stabilne. /fot. PR PiK/Archiwum

169 pożarów i ponad 21 hektarów objętych ogniem - to bilans tegorocznego sezonu przeciwpożarowego w naszym regionie. W skali kraju to dobry wynik - przekazuje Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu.

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W regionie bez zmian

W tym roku pożary w polskich lasach objęły niemal pięciokrotnie większą powierzchnię niż przed rokiem. W całej Polsce spłonęło ponad półtora tysiąca hektarów. Na tym tle dane z Kujaw i Pomorza wypadają stabilnie.

Jak przekazuje Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, na ponad 430 tysiącach hektarów lasów na Kujawach i Pomorzu - wybuchło 169 pożarów, w których ucierpiało 21 hektarów. Dodatkowe 34 pożary i ok. 73 hektary spalonego gruntu odnotowano na terenach poligonowych.

Ważna jest szybka reakcja

Skuteczne gaszenie ognia, ale także zapobieganie pożarom jest możliwe dzięki rozbudowanej infrastrukturze. W naszym województwie to m.in. 61 wież obserwacyjnych, samoloty gaśnicze i ponad 400 punktów czerpania wody.

Utrzymanie całego systemu ochrony przeciwpożarowej kosztowało w tym roku 12,5 miliona złotych.

Relacja Nataszy Trzebuchowskiej
TAGI: pożar lasulaskujawsko-pomorskiedanelasy państwowe
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