Niezwykłe bransoletki, które ratują życie. Trafiły już do tysięcy seniorów z regionu

Województwo kujawsko-pomorskie kontynuuje program teleopieki domowej. Do seniorów w naszym regonie trafiło już 3,5 tys tzw „Bransoletki życia". Partnerami programu są samorządy.

- Opaska działa w ten sposób, że jest jeżeli ktoś upadnie i w jakimś czasie nie porusza się, to wtedy wysyła ona do nas sygnał i w tym momencie my zaczynamy działać - wyjaśnia Krzysztof Lepka, ratownik medyczny.



W kolejnej edycji przygotowane zostaną opaski dla 650 seniorów.



- Modyfikacja aktualnej edycji polega na tym, że w większym zakresie włączamy samorządy, ponieważ to właśnie samorządy są najbliżej naszych podopiecznych - wskazuje Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.



Sam zakup urządzeń oraz zapewnienie całodobowej obsługi przez ratowników to koszt 6–7 milionów złotych.