Mieszkańcy pytają: Kiedy wróci przystanek autobusowy na Placu Piastowskim w Bydgoszczy?

Linia numer 67 w Bydgoszczy jest poprowadzona objazdem od wakacji, ponieważ przy ulicy Sienkiewicza jedna z kamienic grozi zawaleniem. Starsi ludzie skarżą się, że od kilku miesięcy muszą korzystać z przystanku zlokalizowanego o około kilometr dalej.

9 lipca na ulicy Sienkiewicza w Bydgoszczy doszło do osunięcia fragmentu ściany kamienicy. Przyczyną były prowadzone tam prace budowlane, w tym prace ziemne. Od tamtego czasu autobusy linii 67 jeżdżą objazdem, a przystanek na Placu Piastowskim jest czasowo zawieszony. - Z tym problemem przyszły do mnie moje pacjentki - mówi Jerzy Serafin, emerytowany lekarz.



- Szczególnie starsze kobiety poruszające się z trudem mówią o problemie. Byłem tam trzykrotnie i widzę, że tam się nic nie dzieje. Nie ma tam żadnego pracownika, a te kobiety codziennie zmuszane są do dużego wysiłku. Najbliższym przystankiem jest ten w odległości ponad kilometra - dodaje.



Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej czeka na decyzję nadzoru budowlanego - mówi Katarzyna Muszyńska, rzecznik instytucji.



- Na ul. Sienkiewicza w wakacje została wprowadzona awaryjna organizacja ruchu. Decyzją Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na tej ulicy zostało wprowadzone ograniczenie tonażowe do 2,5 t, dlatego autobusy zostały skierowane objazdem. Czekamy na dalsze decyzje - dodaje.



Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego z kolei odpowiada, że środki naprawcze przez inwestora zostały podjęte, więc pozytywna decyzja powinna zostać wydana jeszcze w tym tygodniu.