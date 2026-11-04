Jadąc „W dobrą stronę” zajrzeliśmy do...Chrumkowa. /fot. Izabela Langner
REGION

Następny przystanek „W dobrą stronę”... Chrumkowo. Dlaczego każda świnia jest wyjątkowa? [zdjęcia]

Jadąc „W dobrą stronę” zajrzeliśmy do...Chrumkowa. /fot. Izabela Langner

Tym razem odwiedziliśmy azyl dla świń w Chełmży. To miejsce, gdzie każde zwierzę ma imię, troskliwą opiekę. Ma też zainteresowanie i smakołyki.

Polskie Radio PiK w Sępólnie Krajeńskim. Mielonka wiecznie żywa w Muzeum PRL-u [zdjęcia]
Polskie Radio PiK w Sępólnie Krajeńskim. Mielonka wiecznie żywa w Muzeum PRL-u [zdjęcia]
Od XIII-wiecznych winnic po współczesną sztukę. Jadąc „W dobrą stronę” odwiedziliśmy Kozielec
Skąd się bierze ciepło? Odpowiedzi szukaliśmy w bydgoskiej elektrociepłowni [W dobrą stronę]

W Chrumkowie zobaczyliśmy, jak świnie zachowują się na wolności... Jak się bawią i porozumiewają? Skąd wzięło się te przedsięwzięcie?

- 11 lat temu pojawiła się w moim domu pierwsza świnka. Wtedy dopiero te zwierzęta poznawałam, bo wcześniej nie miałam w ogóle kontaktu ze świniami. Po prostu się zakochałam. Zobaczyłam jakie to są cudowne zwierzęta, jak skomplikowane mają charaktery i jednocześnie oczywiście wiedziałam już jak jak one żyją tak naprawdę, zanim zostaną zabite. Chciałam po prostu uratować ich jak najwięcej - mówi Katarzyna Trocek, pomysłodawczyni Chrumkowa.

W azylu opieką objętych jest 97 świnek. Poznaliśmy także ich historie, charaktery, które w przypadku hierarchii mają znaczenie. Wzrost nie jest tu istotny.

- Na przykład mamy tutaj takiego Tadeusza, który jest strasznym rozrabiaką. To taki świniodzik, który przebywa u nas od wielu lat. On potrafi stanąć za rogiem i wydać odpowiedni dźwięk. To jest takie hukanie, tak jak dziki robią. Wtedy wszystkie świnie myślą, że jest zagrożenie i one biegną wszystkie razem, zbierają się w jednym szeregu, żeby razem tutaj walczyć z zagrożeniem. A on stoi za rogiem i się śmieje, macha ogonkiem - opowiada właścicielka azylu.

W audycji wyjaśniliśmy też, dlaczego porównanie spocony jak świnia... nie dotyczy świń.

Posłuchajcie:

„W dobrą stronę” 4.11.2026 (cz. 1) „W dobrą stronę” 4.11.2026 (cz. 2) „W dobrą stronę” 4.11.2026 (cz. 3) „W dobrą stronę” 4.11.2026 (cz. 4)
TAGI: w dobrą stronęchrumkowoazylświniechełmża
Jadąc „W dobrą stronę” zajrzeliśmy do...Chrumkowa. /fot. Izabela Langner Jadąc „W dobrą stronę” zajrzeliśmy do...Chrumkowa. /fot. Izabela Langner Jadąc „W dobrą stronę” zajrzeliśmy do...Chrumkowa. /fot. Izabela Langner Jadąc „W dobrą stronę” zajrzeliśmy do...Chrumkowa. /fot. Izabela Langner Jadąc „W dobrą stronę” zajrzeliśmy do...Chrumkowa. /fot. Izabela Langner Jadąc „W dobrą stronę” zajrzeliśmy do...Chrumkowa. /fot. Izabela Langner Jadąc „W dobrą stronę” zajrzeliśmy do...Chrumkowa. /fot. Izabela Langner Jadąc „W dobrą stronę” zajrzeliśmy do...Chrumkowa. /fot. Izabela Langner Jadąc „W dobrą stronę” zajrzeliśmy do...Chrumkowa. /fot. Izabela Langner Jadąc „W dobrą stronę” zajrzeliśmy do...Chrumkowa. /fot. Izabela Langner
Udostępnij znajomym
poprzednia informacja Nowe schronisko dla kobiet i mężczyzn w Bydgoszczy otwarte. Zastąpi dwie placówki [zdjęcia]

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

REGION

Następny przystanek „W dobrą stronę”... Chrumkowo. Dlaczego każda świnia jest wyjątkowa? [zdjęcia]

Tym razem odwiedziliśmy azyl dla świń w Chełmży. To miejsce, gdzie każde zwierzę ma imię, troskliwą opiekę. Ma też zainteresowanie i smakołyki.

Sława Skibińska-Dmitruk JW
2026-11-04, 17:00
Bydgoszcz

Nowe schronisko dla kobiet i mężczyzn w Bydgoszczy otwarte. Zastąpi dwie placówki [zdjęcia]

W kompleksie czterech nowych budynków na Siernieczku miejsce znajdą mieszkańcy schroniska dla mężczyzn, które działało na ul. Fordońskiej i dla kobiet…

Monika Siwak DW
2026-11-04, 16:10
REGION

Jedni rolnicy mogą dostać pomoc, drudzy nie. Decydować ma data przymrozków

Rolnicy z powiatu świeckiego skarżą się na nierówne traktowanie podczas szacowania szkód związanych z przymrozkami. W określeniu wielkości pomocy finansowej…

Marcin Doliński DW
2026-11-04, 15:20
Sępólno Krajeńskie

Pijany jechał hulajnogą i był poszukiwany. Pod Sępólnem zatrzymano obywatela Ukrainy

Sępoleńscy funkcjonariusze zatrzymali obywatela Ukrainy, który pod wpływem alkoholu poruszał się hulajnogą elektryczną. Okazało się, że był poszukiwany…

JW
2026-11-04, 14:40
Inowrocław

Młodzi mężczyźni ukradli samochód dostawczy, a potem spalili go w zagajniku

Samochód zniknął nocą z podjazdu posesji w Inowrocławiu. Śledczy znaleźli go po kilku dniach, ale był w opłakanym stanie.

DW
2026-11-04, 13:50
Bydgoszcz

W bydgoskiej Radzie Miasta znów będzie działać klub radnych Prawa i Sprawiedliwości

Lokalni politycy PiS zdołali zebrać troje radnych, a to wymagane minimum do utworzenia klubu w radzie.

Marcin Kupczyk DW
2026-11-04, 13:00
Mogilno

Kierowca ciężarówki z chemikaliami, która przewróciła się w Strzelnie, stanie przed sądem

Mężczyzna ma odpowiedzieć za nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym - za doprowadzenie do przewrócenia się naczepy ciężarówki, przewożącej…

Marcin Glapiak DW
2026-11-04, 12:16
Chełmno

Mężczyzna wybrał się na spacer drogą ekspresową S5. Chciał dotrzeć z Nowych Marz do Chełmna

Policję zawiadomili kierowcy, którzy nad ranem wypatrzyli 44-latka. Szedł pasem szybkim ekspresówki wśród pędzących aut.

DW
2026-11-04, 12:05
Bydgoszcz

Dach nad halą w Bydgoszczy jest w złym stanie, ale inspektor nie dopatrzył się zagrożenia

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie będzie prowadził postępowania w Odlewni Żeliwa Bydgoszcz - dowiedziało się Polskie Radio PiK. Na zły stan dachu…

Damian Klich DW
2026-11-04, 11:20
Toruń

Poznali się w toruńskim więzieniu. Po wyjściu na wolność stworzyli narkotykowy gang

Dobiegło końca trwające ponad trzy lata śledztwo. Zaczęło się, gdy funkcjonariusze znaleźli narkotyki w beczkach zakopanych w ogrodzie. Udaremniono gangowi…

DW
2026-11-04, 09:40
Bydgoszcz

Pacjenci dowiedzieli się nagle o zamknięciu przychodni. „Skarg na nią było bardzo dużo” [Rozmowa Dnia]

Co z pacjentem, gdy jego przychodnia zostaje bez uprzedzenia zamknięta? Jak może odebrać dokumentację medyczną? Gdzie zgłosić nieprawidłowości?

Agnieszka Marszał DW
2026-11-04, 08:59
Włocławek

Bilans cmentarnej kwesty we Włocławku. Udało się zebrać jedną dziesiątą potrzebnej kwoty

Znane są wyniki tegorocznej kwesty na Cmentarzu Komunalnym we Włocławku. Pieniędzy zebrano znacznie mniej niż przed rokiem. Cel, jakim jest renowacja nagrobka…

Marek Ledwosiński KB
2026-11-04, 08:15
więcej wiadomości
0:00 0:00