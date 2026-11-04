Do aresztu trafił obywatel Ukrainy, który m.in. był poszukiwany listem gończym Interpolu. /fot. KPP w Sępólnie Krajeńskim
Sępólno Krajeńskie

Pijany jechał hulajnogą i był poszukiwany. Pod Sępólnem zatrzymano obywatela Ukrainy

Do aresztu trafił obywatel Ukrainy, który m.in. był poszukiwany listem gończym Interpolu. /fot. KPP w Sępólnie Krajeńskim

Sępoleńscy funkcjonariusze zatrzymali obywatela Ukrainy, który pod wpływem alkoholu poruszał się hulajnogą elektryczną. Okazało się, że był poszukiwany listem gończym. Został tymczasowo aresztowany.

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W niedzielę policjanci z Sępólna Krajeńskiego interweniowali wobec mężczyzny jadącym na hulajnodze elektrycznej. Okazało się, że prowadził jednoślad pod wpływem alkoholu.

Na tym nie koniec jego kłopotów. Po sprawdzeniu danych wyszło na jaw, że Ukrainiec jest poszukiwany listem gończym przez Interpol w Kijowie. Został więc zatrzymany i osadzony w policyjnym pomieszczeniu dla zatrzymanych w Sępólnie Krajeńskim.

- Mężczyzna został ukarany mandatem karnym za kierowanie hulajnogą elektryczną pod wpływem alkoholu. Prokurator Prokuratury Okręgowej przedstawił zatrzymanemu zarzut w związku ze sprawą prowadzoną na terenie Ukrainy - informuje asp. sztab. Małgorzata Warsińska, oficer prasowy KPP w Sępólnie Krajeńskim.

Sąd, na wniosek prokuratora, zdecydował o 40-dniowym areszcie.

Gdzie: Sępólno Krajeńskie
Uwaga: Na sygnale
TAGI: hulajnogaalkoholsępólno krajeńskieukrainalist gończyinterpolpolicja
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