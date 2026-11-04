Nowe schronisko dla kobiet i mężczyzn w Bydgoszczy otwarte. Zastąpi dwie placówki [zdjęcia]

W kompleksie czterech nowych budynków na Siernieczku miejsce znajdą mieszkańcy schroniska dla mężczyzn, które działało na ul. Fordońskiej i dla kobiet - z ul. Polanka.

Pomoc w nowej placówce na ul. Kaplicznej znajdzie ponad 200 osób w kryzysie bezdomności. Będą mogli zamieszkać tam również niepełnosprawni. Dotąd odpowiednią opiekę znajdowali w Chełmży.



- Będzie wsparcie opiekuna medycznego, dzięki czemu łatwiej będzie zorganizować wizyty u lekarza czy zabiegi pielęgnacyjne, mamy łóżka rehabilitacyjne i podnośniki - wymienia kierowniczka działu pomocy osobom w kryzysie bezdomności Miejskiego Ośrodka Pomocy w Bydgoszczy, Anna Burchardt-Komorowska.



Powstała m.in. noclegownia dla kobiet, której wcześniej brakowało. Pokoje w nowych obiektach są urządzone tak, by każdy miał swoją przestrzeń i miejsce na osobiste rzeczy. Na każdego będzie czekał komplet pościeli i ręczniki.



- Zamierzamy motywować mieszkańców, żeby aktywnie poszukiwali pracy, będziemy ich wspierać w przygotowywaniu różnych dokumentów, by mogli wyjść kryzysu bezdomności - mówi Anna Burchardt-Komorowska.

