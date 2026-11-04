Nowe schronisko dla kobiet i mężczyzn w Bydgoszczy otwarte/ Fot. Monika Siwak
Bydgoszcz

Nowe schronisko dla kobiet i mężczyzn w Bydgoszczy otwarte. Zastąpi dwie placówki [zdjęcia]

Nowe schronisko dla kobiet i mężczyzn w Bydgoszczy otwarte/ Fot. Monika Siwak

W kompleksie czterech nowych budynków na Siernieczku miejsce znajdą mieszkańcy schroniska dla mężczyzn, które działało na ul. Fordońskiej i dla kobiet - z ul. Polanka.

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Pomoc w nowej placówce na ul. Kaplicznej znajdzie ponad 200 osób w kryzysie bezdomności. Będą mogli zamieszkać tam również niepełnosprawni. Dotąd odpowiednią opiekę znajdowali w Chełmży.

- Będzie wsparcie opiekuna medycznego, dzięki czemu łatwiej będzie zorganizować wizyty u lekarza czy zabiegi pielęgnacyjne, mamy łóżka rehabilitacyjne i podnośniki - wymienia kierowniczka działu pomocy osobom w kryzysie bezdomności Miejskiego Ośrodka Pomocy w Bydgoszczy, Anna Burchardt-Komorowska.

Powstała m.in. noclegownia dla kobiet, której wcześniej brakowało. Pokoje w nowych obiektach są urządzone tak, by każdy miał swoją przestrzeń i miejsce na osobiste rzeczy. Na każdego będzie czekał komplet pościeli i ręczniki.

- Zamierzamy motywować mieszkańców, żeby aktywnie poszukiwali pracy, będziemy ich wspierać w przygotowywaniu różnych dokumentów, by mogli wyjść kryzysu bezdomności - mówi Anna Burchardt-Komorowska.

  • Bezdomne pary nie będą mogły mieszkać razem, ale będą blisko siebie - w sąsiadujących budynkach.
  • Obiekt po schronisku dla kobiet przy ulicy Polanka ma z powrotem być szkolną bursą.
  • Nie wiadomo na razie, na co przeznaczony zostanie budynek schroniska dla mężczyzn przy Fordońskiej.

Gdzie: Bydgoszcz
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Nowe schronisko dla kobiet i mężczyzn w Bydgoszczy otwarte/ Fot. Monika Siwak Nowe schronisko dla kobiet i mężczyzn w Bydgoszczy otwarte/ Fot. Monika Siwak Nowe schronisko dla kobiet i mężczyzn w Bydgoszczy otwarte/ Fot. Monika Siwak Nowe schronisko dla kobiet i mężczyzn w Bydgoszczy otwarte/ Fot. Monika Siwak Nowe schronisko dla kobiet i mężczyzn w Bydgoszczy otwarte/ Fot. Monika Siwak
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