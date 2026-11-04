Kierowca ciężarówki z chemikaliami, która przewróciła się w Strzelnie, stanie przed sądem

Mężczyzna ma odpowiedzieć za nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym - za doprowadzenie do przewrócenia się naczepy ciężarówki, przewożącej chemikalia.

Nieostrożność kierowcy podczas manewru skręcania na rondze w centrum Strzelna doprowadziła do przewrócenie się naczepy - to wstępne ustalenia policji w tej sprawie.



- Jadący samochodem ciężarowym marki Scania, w wyniku niedostosowania prędkości do warunków ruchu, stracił panowanie nad pojazdem, dlatego naczepa wywróciła się na jezdnię. Na szczęście nie doszło do wycieku substancji. Kierowcą był 36-letni mieszkaniec Torunia - mówi Magdalena Pollak z policji w Mogilnie.



Mężczyzna zabrano prawo jazdy, a za popełnione przestępstwo grozi mu do trzech lat więzienia.



Przypomnijmy: w związku z wypadkiem ewakuowano 29 osób z pobliskiego budynku. W naczepie przewożone były substancje trujące i silnie żrące, między innymi wodorotlenek potasu, służący do produkcji kosmetyków oraz substancje łatwopalne. Mężczyzna miał odpowiednią dokumentację na przewóz tych substancji.