Mężczyzna wybrał się na spacer drogą ekspresową S5. Chciał dotrzeć z Nowych Marz do Chełmna

Policję zawiadomili kierowcy, którzy nad ranem wypatrzyli 44-latka. Szedł pasem szybkim ekspresówki wśród pędzących aut.
44-letni mieszkaniec powiatu chełmińskiego szedł z Nowych Marz do Chełmna.
- Policjanci zauważyli go na drodze szybkiego ruchu, na wysokość Morska. Poruszał się lewym pasem jezdni, tzw. pasem szybkiego ruchu. Zachowanie 44-latka było skrajnie nieodpowiedzialne: nie dość, że poruszał się drogą objętą zakazem ruchu pieszych, to był niewidoczny dla pojazdów, ponieważ nie posiadał żadnego elementu odblaskowego - grzmią policjanci.
Funkcjonariusze przewieźli mężczyznę w bezpieczne miejsce. Dostał mandat.