Młodzi mężczyźni ukradli samochód dostawczy, a potem spalili go w zagajniku

Samochód zniknął nocą z podjazdu posesji w Inowrocławiu. Śledczy znaleźli go po kilku dniach, ale był w opłakanym stanie.

Skradzione auto dostawcze zostało ukryte w zagajniku w Inowrocławiu i tam spalone. Policjanci dotarli do mężczyzn w wieku 22 i 23 lat, których podejrzewają o popełnienie przestępstw.



- Obaj zostali przesłuchani i usłyszeli zarzuty kradzieży oraz uszkodzenia mienia. Prokurator podjął decyzję o zastosowaniu wobec nich środka zapobiegawczego w postaci dozoru policyjnego - informują inowrocławscy policjanci.



Za kradzież oraz zniszczenie mienia grozi do 5 lat więzienia.