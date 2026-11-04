Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 22 i 23 lat, którzy ukradli, a następnie podpalili dostawczego Fiata/ Fot. KMP w Inowrocławiu
Inowrocław

Młodzi mężczyźni ukradli samochód dostawczy, a potem spalili go w zagajniku

Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 22 i 23 lat, którzy ukradli, a następnie podpalili dostawczego Fiata/ Fot. KMP w Inowrocławiu

Samochód zniknął nocą z podjazdu posesji w Inowrocławiu. Śledczy znaleźli go po kilku dniach, ale był w opłakanym stanie.

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Skradzione auto dostawcze zostało ukryte w zagajniku w Inowrocławiu i tam spalone. Policjanci dotarli do mężczyzn w wieku 22 i 23 lat, których podejrzewają o popełnienie przestępstw.

- Obaj zostali przesłuchani i usłyszeli zarzuty kradzieży oraz uszkodzenia mienia. Prokurator podjął decyzję o zastosowaniu wobec nich środka zapobiegawczego w postaci dozoru policyjnego - informują inowrocławscy policjanci.

Za kradzież oraz zniszczenie mienia grozi do 5 lat więzienia.

Gdzie: Inowrocław
Uwaga: Na sygnale
TAGI: kradzieżzniszczenie mieniapożarpolicjazatrzymaniezarzutyprokurator
Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 22 i 23 lat, którzy ukradli, a następnie podpalili dostawczego Fiata/ Fot. KMP w Inowrocławiu
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