Na słupach w hali Odlewni Żeliwa Bydgoszcz przy ul. Zygmunta Augusta pojawiły się znaki ostrzegawcze/ Fot. Damian Klich
Bydgoszcz

Dach nad halą w Bydgoszczy jest w złym stanie, ale inspektor nie dopatrzył się zagrożenia

Na słupach w hali Odlewni Żeliwa Bydgoszcz przy ul. Zygmunta Augusta pojawiły się znaki ostrzegawcze/ Fot. Damian Klich

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie będzie prowadził postępowania w Odlewni Żeliwa Bydgoszcz - dowiedziało się Polskie Radio PiK. Na zły stan dachu hali skarżyli się pracownicy.

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Kontrola nie wykazała uchybień, choć dach nad halą złomu jest w złym stanie. Zdaniem inspektora firma podjęła odpowiednie kroki, które zabezpieczają życie i zdrowie pracowników.

- 28 sierpnia zauważano ubytek betonowy - mówi Magdalena Mikołajska, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy. - Tego samego dnia podjęto decyzję o ograniczeniu dostępu do strefy oraz zlecono ekspertyzę stanu technicznego dachu. Przedłożono do wglądu ekspertyzę techniczną z 12 października tego roku sporządzoną przez osobę z uprawnieniami budowlanymi. Stwierdzony został zły stan techniczny płyt korytkowych dachu. Zzlecono wykonanie projektu budowlanego wymiany pokrycia dachu. Nie ma tam stanowisk pracy. Pracujące suwnice sterowane są zdalnie - dodaje.

Inspektor zalecił pozostawienie wygrodzonej strefy ochronnej do czasu wymiany pokrycia dachu.

Kilka dni temu między innymi do naszej redakcji i Inspektora Nadzoru Budowalnego trafił list pracowników Odlewni Żeliwa, w którym pisali, że boją się o swoje życie i zdrowie w związku ze złym stanem technicznym dachu na jednej z hal.

List był podpisany imieniem i nazwiskiem prezesa zarządu Roberta Żuchlińskiego, ale z błędem ortograficznym. Prawdopodobnie ktoś się pod niego podszył, dlatego szef Odlewni Żeliwa Bydgoszcz złożył zawiadomienie na policję o popełnionym przestępstwie.

Gdzie: Bydgoszcz
Uwaga: Interwencja
TAGI: remontdachOdlewnia ŻeliwaBydgoszczinterwencja
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