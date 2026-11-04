Dach nad halą w Bydgoszczy jest w złym stanie, ale inspektor nie dopatrzył się zagrożenia

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie będzie prowadził postępowania w Odlewni Żeliwa Bydgoszcz - dowiedziało się Polskie Radio PiK. Na zły stan dachu hali skarżyli się pracownicy.

Kontrola nie wykazała uchybień, choć dach nad halą złomu jest w złym stanie. Zdaniem inspektora firma podjęła odpowiednie kroki, które zabezpieczają życie i zdrowie pracowników.



- 28 sierpnia zauważano ubytek betonowy - mówi Magdalena Mikołajska, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy. - Tego samego dnia podjęto decyzję o ograniczeniu dostępu do strefy oraz zlecono ekspertyzę stanu technicznego dachu. Przedłożono do wglądu ekspertyzę techniczną z 12 października tego roku sporządzoną przez osobę z uprawnieniami budowlanymi. Stwierdzony został zły stan techniczny płyt korytkowych dachu. Zzlecono wykonanie projektu budowlanego wymiany pokrycia dachu. Nie ma tam stanowisk pracy. Pracujące suwnice sterowane są zdalnie - dodaje.



Inspektor zalecił pozostawienie wygrodzonej strefy ochronnej do czasu wymiany pokrycia dachu.



Kilka dni temu między innymi do naszej redakcji i Inspektora Nadzoru Budowalnego trafił list pracowników Odlewni Żeliwa, w którym pisali, że boją się o swoje życie i zdrowie w związku ze złym stanem technicznym dachu na jednej z hal.



List był podpisany imieniem i nazwiskiem prezesa zarządu Roberta Żuchlińskiego, ale z błędem ortograficznym. Prawdopodobnie ktoś się pod niego podszył, dlatego szef Odlewni Żeliwa Bydgoszcz złożył zawiadomienie na policję o popełnionym przestępstwie.