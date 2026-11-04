Jedni rolnicy mogą dostać pomoc, drudzy nie. Decydować ma data przymrozków

Rolnicy z powiatu świeckiego skarżą się na nierówne traktowanie podczas szacowania szkód związanych z przymrozkami. W określeniu wielkości pomocy finansowej nie uwzględniono strat zimowych, tylko wiosenne - mówią.

Plantatorzy o interwencję poprosili posłankę Iwonę Karolewską. Jej interpelacja w tej sprawie trafiła do ministra rolnictwa i rozwoju wsi.



- Zgłosili się do mnie rolnicy z gminy Świecie i powiatu świeckiego, którzy ponieśli straty w uprawach - mówi Iwona Karolewska. - W niektórych gospodarstwach przekroczyły 30 proc. Zostały one potwierdzone przez komisje powołane przez wojewodę. Problem w tym, że uruchomiono pomoc klęskową, która uwzględniała między innymi przymrozki wiosenne, grad czy deszcze nawalne, ale pomijała ujemne skutki przezimowania roślin, czyli szkody powstałe zimą, na przykład w skutek wymarznięcia upraw - dodaje.



Posłanka w interpelacji wnosi, by uwzględnić oba zjawiska.



- Trudno zaakceptować sytuację, w której dwóch rolników poniosło porównywalne straty, ale jeden może się ubiegać o pomoc, a drugi nie, tylko dlatego, że jego uprawy zostały zniszczone zimą, a nie wiosną - podkreśla Iwona Karolewska.



Pomoc klęskowa dla rolników. Kto może się ubiegać?



Rolnicy mogą skorzystać z form pomocy finansowanej z budżetu krajowego. Do 16 listopada 2026 r. trwa nabór wniosków dla gospodarstw poszkodowanych przez niekorzystne zjawiska pogodowe. Wsparcie obejmuje rekompensaty za straty spowodowane klęskami żywiołowymi i pomoc po czerwcowych upałach.



Starty spowodowane przez niekorzystne zjawiska pogodowe



O rekompensatę mogą ubiegać się producenci rolni, w których gospodarstwach w 2026 r. wystąpiły szkody w uprawach spowodowane przez przymrozki wiosenne, grad, deszcz nawalny lub huragan. Warunkiem otrzymania pomocy jest wykazanie strat przekraczających 30 proc. średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie.



Wysokość wsparcia zależy od skali szkód:



3000 zł/ha – gdy straty wyniosły co najmniej 70 proc. plonu;

2000 zł/ha – gdy straty wyniosły od 50 proc. do poniżej 70 proc. plonu;

1000 zł/ha – gdy straty wyniosły od 30 proc. do poniżej 50 proc. plonu.





Rekompensaty za straty spowodowane czerwcowymi upałami





Oddzielny nabór skierowany jest do rolników, których uprawy ucierpiały podczas fali upałów, gdy temperatura osiągnęła co najmniej 37°C. Pomoc dotyczy gospodarstw położonych na obszarach wskazanych przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa.





Stawki wsparcia wynoszą:

1000 zł/ha dla upraw chmielu, malin, jeżyn, porzeczek, jagód, żurawiny, świdośliwy, truskawek, poziomek, agrestu i borówek;

300 zł/ha dla upraw cebuli, ogórków, pomidorów, selera, fasoli i grochu.

O takie wsparcie ubiega się dotychczas 2,12 tys. rolników.

Do końca października do ARiMR wpłynęło 4,3 tys. wniosków w tej sprawie.