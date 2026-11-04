Posłanka Iwona Karolewska interweniuje w sprawie rolników z powiatu świeckiego/ Fot. Marcin Doliński, Pexels
REGION

Jedni rolnicy mogą dostać pomoc, drudzy nie. Decydować ma data przymrozków

Posłanka Iwona Karolewska interweniuje w sprawie rolników z powiatu świeckiego/ Fot. Marcin Doliński, Pexels

Rolnicy z powiatu świeckiego skarżą się na nierówne traktowanie podczas szacowania szkód związanych z przymrozkami. W określeniu wielkości pomocy finansowej nie uwzględniono strat zimowych, tylko wiosenne - mówią.

Czas na zmiany w samorządzie. Gdzie postawić krzyżyk w reformie wyborczej?
Czas na zmiany w samorządzie. Gdzie postawić krzyżyk w reformie wyborczej?
Szkoła rolnicza w Karolewie ma zostać placówką ministerialną od stycznia 2028 roku
Liczyła się precyzja i doświadczenie. W Podgórzynie pod Żninem odbył się 13. Wojewódzki Konkurs Orki

Plantatorzy o interwencję poprosili posłankę Iwonę Karolewską. Jej interpelacja w tej sprawie trafiła do ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

- Zgłosili się do mnie rolnicy z gminy Świecie i powiatu świeckiego, którzy ponieśli straty w uprawach - mówi Iwona Karolewska. - W niektórych gospodarstwach przekroczyły 30 proc. Zostały one potwierdzone przez komisje powołane przez wojewodę. Problem w tym, że uruchomiono pomoc klęskową, która uwzględniała między innymi przymrozki wiosenne, grad czy deszcze nawalne, ale pomijała ujemne skutki przezimowania roślin, czyli szkody powstałe zimą, na przykład w skutek wymarznięcia upraw - dodaje.

Posłanka w interpelacji wnosi, by uwzględnić oba zjawiska.

- Trudno zaakceptować sytuację, w której dwóch rolników poniosło porównywalne straty, ale jeden może się ubiegać o pomoc, a drugi nie, tylko dlatego, że jego uprawy zostały zniszczone zimą, a nie wiosną - podkreśla Iwona Karolewska.

Pomoc klęskowa dla rolników. Kto może się ubiegać?

Rolnicy mogą skorzystać z form pomocy finansowanej z budżetu krajowego. Do 16 listopada 2026 r. trwa nabór wniosków dla gospodarstw poszkodowanych przez niekorzystne zjawiska pogodowe. Wsparcie obejmuje rekompensaty za straty spowodowane klęskami żywiołowymi i pomoc po czerwcowych upałach.

Starty spowodowane przez niekorzystne zjawiska pogodowe

O rekompensatę mogą ubiegać się producenci rolni, w których gospodarstwach w 2026 r. wystąpiły szkody w uprawach spowodowane przez przymrozki wiosenne, grad, deszcz nawalny lub huragan. Warunkiem otrzymania pomocy jest wykazanie strat przekraczających 30 proc. średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie.

Wysokość wsparcia zależy od skali szkód:

  • 3000 zł/ha – gdy straty wyniosły co najmniej 70 proc. plonu;
  • 2000 zł/ha – gdy straty wyniosły od 50 proc. do poniżej 70 proc. plonu;
  • 1000 zł/ha – gdy straty wyniosły od 30 proc. do poniżej 50 proc. plonu.
Do końca października do ARiMR wpłynęło 4,3 tys. wniosków w tej sprawie.

Rekompensaty za straty spowodowane czerwcowymi upałami

Oddzielny nabór skierowany jest do rolników, których uprawy ucierpiały podczas fali upałów, gdy temperatura osiągnęła co najmniej 37°C. Pomoc dotyczy gospodarstw położonych na obszarach wskazanych przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa.

Stawki wsparcia wynoszą:
  • 1000 zł/ha dla upraw chmielu, malin, jeżyn, porzeczek, jagód, żurawiny, świdośliwy, truskawek, poziomek, agrestu i borówek;
  • 300 zł/ha dla upraw cebuli, ogórków, pomidorów, selera, fasoli i grochu.
O takie wsparcie ubiega się dotychczas 2,12 tys. rolników.

Mówi Iwona Karolewska
TAGI: rolnicypomoc klęskowaklęskaprzymrozkiuprawyplantatorzyIwona Karolewskainterpelacja ARiMRministerstwo rolnictwa
Udostępnij znajomym
poprzednia informacja Pijany jechał hulajnogą i był poszukiwany. Pod Sępólnem zatrzymano obywatela Ukrainy
następna informacja Nowe schronisko dla kobiet i mężczyzn w Bydgoszczy otwarte. Zastąpi dwie placówki [zdjęcia]

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

REGION

Następny przystanek „W dobrą stronę”... Chrumkowo. Dlaczego każda świnia jest wyjątkowa? [zdjęcia]

Tym razem odwiedziliśmy azyl dla świń w Chełmży. To miejsce, gdzie każde zwierzę ma imię, troskliwą opiekę. Ma też zainteresowanie i smakołyki.

Sława Skibińska-Dmitruk JW
2026-11-04, 17:00
Bydgoszcz

Nowe schronisko dla kobiet i mężczyzn w Bydgoszczy otwarte. Zastąpi dwie placówki [zdjęcia]

W kompleksie czterech nowych budynków na Siernieczku miejsce znajdą mieszkańcy schroniska dla mężczyzn, które działało na ul. Fordońskiej i dla kobiet…

Monika Siwak DW
2026-11-04, 16:10
REGION

Jedni rolnicy mogą dostać pomoc, drudzy nie. Decydować ma data przymrozków

Rolnicy z powiatu świeckiego skarżą się na nierówne traktowanie podczas szacowania szkód związanych z przymrozkami. W określeniu wielkości pomocy finansowej…

Marcin Doliński DW
2026-11-04, 15:20
Sępólno Krajeńskie

Pijany jechał hulajnogą i był poszukiwany. Pod Sępólnem zatrzymano obywatela Ukrainy

Sępoleńscy funkcjonariusze zatrzymali obywatela Ukrainy, który pod wpływem alkoholu poruszał się hulajnogą elektryczną. Okazało się, że był poszukiwany…

JW
2026-11-04, 14:40
Inowrocław

Młodzi mężczyźni ukradli samochód dostawczy, a potem spalili go w zagajniku

Samochód zniknął nocą z podjazdu posesji w Inowrocławiu. Śledczy znaleźli go po kilku dniach, ale był w opłakanym stanie.

DW
2026-11-04, 13:50
Bydgoszcz

W bydgoskiej Radzie Miasta znów będzie działać klub radnych Prawa i Sprawiedliwości

Lokalni politycy PiS zdołali zebrać troje radnych, a to wymagane minimum do utworzenia klubu w radzie.

Marcin Kupczyk DW
2026-11-04, 13:00
Mogilno

Kierowca ciężarówki z chemikaliami, która przewróciła się w Strzelnie, stanie przed sądem

Mężczyzna ma odpowiedzieć za nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym - za doprowadzenie do przewrócenia się naczepy ciężarówki, przewożącej…

Marcin Glapiak DW
2026-11-04, 12:16
Chełmno

Mężczyzna wybrał się na spacer drogą ekspresową S5. Chciał dotrzeć z Nowych Marz do Chełmna

Policję zawiadomili kierowcy, którzy nad ranem wypatrzyli 44-latka. Szedł pasem szybkim ekspresówki wśród pędzących aut.

DW
2026-11-04, 12:05
Bydgoszcz

Dach nad halą w Bydgoszczy jest w złym stanie, ale inspektor nie dopatrzył się zagrożenia

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie będzie prowadził postępowania w Odlewni Żeliwa Bydgoszcz - dowiedziało się Polskie Radio PiK. Na zły stan dachu…

Damian Klich DW
2026-11-04, 11:20
Toruń

Poznali się w toruńskim więzieniu. Po wyjściu na wolność stworzyli narkotykowy gang

Dobiegło końca trwające ponad trzy lata śledztwo. Zaczęło się, gdy funkcjonariusze znaleźli narkotyki w beczkach zakopanych w ogrodzie. Udaremniono gangowi…

DW
2026-11-04, 09:40
Bydgoszcz

Pacjenci dowiedzieli się nagle o zamknięciu przychodni. „Skarg na nią było bardzo dużo” [Rozmowa Dnia]

Co z pacjentem, gdy jego przychodnia zostaje bez uprzedzenia zamknięta? Jak może odebrać dokumentację medyczną? Gdzie zgłosić nieprawidłowości?

Agnieszka Marszał DW
2026-11-04, 08:59
Włocławek

Bilans cmentarnej kwesty we Włocławku. Udało się zebrać jedną dziesiątą potrzebnej kwoty

Znane są wyniki tegorocznej kwesty na Cmentarzu Komunalnym we Włocławku. Pieniędzy zebrano znacznie mniej niż przed rokiem. Cel, jakim jest renowacja nagrobka…

Marek Ledwosiński KB
2026-11-04, 08:15
więcej wiadomości
0:00 0:00