Jedni rolnicy mogą dostać pomoc, drudzy nie. Decydować ma data przymrozków

Rolnicy z powiatu świeckiego skarżą się na nierówne traktowanie podczas szacowania szkód związanych z przymrozkami. W określeniu wielkości pomocy finansowej nie uwzględniono strat zimowych, tylko wiosenne - mówią.
Plantatorzy o interwencję poprosili posłankę Iwonę Karolewską. Jej interpelacja w tej sprawie trafiła do ministra rolnictwa i rozwoju wsi.
- Zgłosili się do mnie rolnicy z gminy Świecie i powiatu świeckiego, którzy ponieśli straty w uprawach - mówi Iwona Karolewska. - W niektórych gospodarstwach przekroczyły 30 proc. Zostały one potwierdzone przez komisje powołane przez wojewodę. Problem w tym, że uruchomiono pomoc klęskową, która uwzględniała między innymi przymrozki wiosenne, grad czy deszcze nawalne, ale pomijała ujemne skutki przezimowania roślin, czyli szkody powstałe zimą, na przykład w skutek wymarznięcia upraw - dodaje.
Posłanka w interpelacji wnosi, by uwzględnić oba zjawiska.
- Trudno zaakceptować sytuację, w której dwóch rolników poniosło porównywalne straty, ale jeden może się ubiegać o pomoc, a drugi nie, tylko dlatego, że jego uprawy zostały zniszczone zimą, a nie wiosną - podkreśla Iwona Karolewska.
Pomoc klęskowa dla rolników. Kto może się ubiegać?
Rolnicy mogą skorzystać z form pomocy finansowanej z budżetu krajowego. Do 16 listopada 2026 r. trwa nabór wniosków dla gospodarstw poszkodowanych przez niekorzystne zjawiska pogodowe. Wsparcie obejmuje rekompensaty za straty spowodowane klęskami żywiołowymi i pomoc po czerwcowych upałach.
Starty spowodowane przez niekorzystne zjawiska pogodowe
O rekompensatę mogą ubiegać się producenci rolni, w których gospodarstwach w 2026 r. wystąpiły szkody w uprawach spowodowane przez przymrozki wiosenne, grad, deszcz nawalny lub huragan. Warunkiem otrzymania pomocy jest wykazanie strat przekraczających 30 proc. średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie.
Wysokość wsparcia zależy od skali szkód:
- 3000 zł/ha – gdy straty wyniosły co najmniej 70 proc. plonu;
- 2000 zł/ha – gdy straty wyniosły od 50 proc. do poniżej 70 proc. plonu;
- 1000 zł/ha – gdy straty wyniosły od 30 proc. do poniżej 50 proc. plonu.
- 1000 zł/ha dla upraw chmielu, malin, jeżyn, porzeczek, jagód, żurawiny, świdośliwy, truskawek, poziomek, agrestu i borówek;
- 300 zł/ha dla upraw cebuli, ogórków, pomidorów, selera, fasoli i grochu.