Pacjenci dowiedzieli się nagle o zamknięciu przychodni. „Skarg na nią było bardzo dużo” [Rozmowa Dnia]

Co z pacjentem, gdy jego przychodnia zostaje bez uprzedzenia zamknięta? Jak może odebrać dokumentację medyczną? Gdzie zgłosić nieprawidłowości?

Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej w Bydgoszczy została zamknięta. Narodowy Fundusz Zdrowia rozwiązał umowę po licznych skargach pacjentów na funkcjonowanie placówki, a taka decyzja to ostateczność i jest podejmowana bardzo rzadko (więcej o sprawie zamkniętej przygodni Sunmedica na ul. Chałubińskiego w Fordonie pisaliśmy tutaj).



Co w tej sytuacji z pacjentami? W „Rozmowie Dnia” w Polskim Radiu PiK Agnieszka Marszał pytała o to rzeczniczkę prasową Kujawsko-Pomorskiego Oddziału NFZ w Bydgoszczy, Barbarę Nawrocką.



- Nie możemy pozostawać obojętni na sygnały od pacjentów. Na fordońską placówkę, do której zapisanych było 2150 pacjentów, wpłynęło 14 skarg na piśmie, wiele nieprawidłowości zgłaszano telefonicznie i osobiście. Sygnały dotyczyły głównie dostępności lekarzy - mówi Barbara Nawrocka.



Pacjenci dowiedzieli się o zamknięciu przychodni 1 listopada z Facebooka, a 2 listopada z ogłoszenia na drzwiach placówki.



- Powinni być poinformowani od razu, gdy placówka poznała decyzję NFZ o rozwiązaniu umowy, a stało się to 23 października - zaznacza Barbara Nawrocka.



Pacjenci mogą bezpłatnie wybrać nową przychodnię. Co, gdy mają kłopot z odebraniem dokumentacji medycznej?



- Oryginały są własnością placówki, w której powstała. Pacjenci powinni otrzymać kopię. Jeśli występujemy o nią pierwszy raz, jest bezpłatna. Jeśli jest problem z dostępem do dokumentacji, można składać skargi do Biura Rzecznika Praw Pacjenta pod czynnym całodobowo numerem telefonu: 800 190 590 - zaznacza Barbara Nawrocka.



Rzeczniczka NFZ była pytana też o nowy obowiązek szpitali. Od 1 listopada muszą raportować o rzeczywistych godzinach pracy lekarzy. Raporty ze szpitali w regionie powinny trafiać do Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy.





- Te zmiany mają zlikwidować nieprawidłowości - mówi Barbara Nawrocka, rzeczniczka NFZ w Bydgoszczy. - Personel medyczny był wykazywany jako pracujący w tych samych terminach w różnych placówkach. Chodzi o to, by takie zjawiska wyeliminować - dodaje.

badania profilaktyczne dla mężczyzn

Ważnym wątkiem rozmowy były. Listopad to Międzynarodowy Miesiąc Walki z Męskim Rakiem.- Nie potrzeba skierowania, by wziąć udział w programach profilaktycznych - podkreśla Barbara Nawrocka.