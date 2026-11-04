Barbara Nawrocka/ Fot. Izabela Langner
Bydgoszcz

Pacjenci dowiedzieli się nagle o zamknięciu przychodni. „Skarg na nią było bardzo dużo” [Rozmowa Dnia]

Barbara Nawrocka/ Fot. Izabela Langner

Co z pacjentem, gdy jego przychodnia zostaje bez uprzedzenia zamknięta? Jak może odebrać dokumentację medyczną? Gdzie zgłosić nieprawidłowości?

Sezon grzewczy z pożarami w tle. „Człowiek zaniedbuje obowiązkowe przeglądy” [Rozmowa Dnia]
Sezon grzewczy z pożarami w tle. „Człowiek zaniedbuje obowiązkowe przeglądy” [Rozmowa Dnia]
Prof. Zbigniew Włodarczyk: Przeszczepianie narządów to złożona procedura [Rozmowa Dnia]
Dr Konrad Ciesiołkiewicz: Mamy pokolenie strasznie przeciążone informacyjnie [Rozmowa Dnia]
Marek Wojtkowski: Nie pozwolimy, żeby połączenie szpitali działo się kosztem pacjentów [Rozmowa Dnia]

Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej w Bydgoszczy została zamknięta. Narodowy Fundusz Zdrowia rozwiązał umowę po licznych skargach pacjentów na funkcjonowanie placówki, a taka decyzja to ostateczność i jest podejmowana bardzo rzadko (więcej o sprawie zamkniętej przygodni Sunmedica na ul. Chałubińskiego w Fordonie pisaliśmy tutaj).

Co w tej sytuacji z pacjentami? W „Rozmowie Dnia” w Polskim Radiu PiK Agnieszka Marszał pytała o to rzeczniczkę prasową Kujawsko-Pomorskiego Oddziału NFZ w Bydgoszczy, Barbarę Nawrocką.

- Nie możemy pozostawać obojętni na sygnały od pacjentów. Na fordońską placówkę, do której zapisanych było 2150 pacjentów, wpłynęło 14 skarg na piśmie, wiele nieprawidłowości zgłaszano telefonicznie i osobiście. Sygnały dotyczyły głównie dostępności lekarzy - mówi Barbara Nawrocka.

Pacjenci dowiedzieli się o zamknięciu przychodni 1 listopada z Facebooka, a 2 listopada z ogłoszenia na drzwiach placówki.

- Powinni być poinformowani od razu, gdy placówka poznała decyzję NFZ o rozwiązaniu umowy, a stało się to 23 października - zaznacza Barbara Nawrocka.

Pacjenci mogą bezpłatnie wybrać nową przychodnię. Co, gdy mają kłopot z odebraniem dokumentacji medycznej?

- Oryginały są własnością placówki, w której powstała. Pacjenci powinni otrzymać kopię. Jeśli występujemy o nią pierwszy raz, jest bezpłatna. Jeśli jest problem z dostępem do dokumentacji, można składać skargi do Biura Rzecznika Praw Pacjenta pod czynnym całodobowo numerem telefonu: 800 190 590 - zaznacza Barbara Nawrocka.

Rzeczniczka NFZ była pytana też o nowy obowiązek szpitali. Od 1 listopada muszą raportować o rzeczywistych godzinach pracy lekarzy. Raporty ze szpitali w regionie powinny trafiać do Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy.


- Te zmiany mają zlikwidować nieprawidłowości - mówi Barbara Nawrocka, rzeczniczka NFZ w Bydgoszczy. - Personel medyczny był wykazywany jako pracujący w tych samych terminach w różnych placówkach. Chodzi o to, by takie zjawiska wyeliminować - dodaje.

Ważnym wątkiem rozmowy były badania profilaktyczne dla mężczyzn. Listopad to Międzynarodowy Miesiąc Walki z Męskim Rakiem.

- Nie potrzeba skierowania, by wziąć udział w programach profilaktycznych - podkreśla Barbara Nawrocka.

Rozmowa Dnia z Barbarą Nawrocką
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: Barbara NawrockaNFZrzecznik NFZprzychodniazamknięta przychodniaPOZlekarz rodzinnyMiędzynarodowy Miesiąc Walki z Męskim Rakiemzdrowieochrona zdrowialeczenieNarodowy Fundusz Zdrowia
Udostępnij znajomym
poprzednia informacja Bilans cmentarnej kwesty we Włocławku. Udało się zebrać jedną dziesiątą potrzebnej kwoty
następna informacja Poznali się w toruńskim więzieniu. Po wyjściu na wolność stworzyli narkotykowy gang

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

Toruń

Poznali się w toruńskim więzieniu. Po wyjściu na wolność stworzyli narkotykowy gang

Dobiegło końca trwające ponad trzy lata śledztwo. Zaczęło się, gdy funkcjonariusze znaleźli narkotyki w beczkach zakopanych w ogrodzie. Udaremniono gangowi…

DW
2026-11-04, 09:40
Bydgoszcz

Pacjenci dowiedzieli się nagle o zamknięciu przychodni. „Skarg na nią było bardzo dużo” [Rozmowa Dnia]

Co z pacjentem, gdy jego przychodnia zostaje bez uprzedzenia zamknięta? Jak może odebrać dokumentację medyczną? Gdzie zgłosić nieprawidłowości?

Agnieszka Marszał DW
2026-11-04, 08:59
Włocławek

Bilans cmentarnej kwesty we Włocławku. Udało się zebrać jedną dziesiątą potrzebnej kwoty

Znane są wyniki tegorocznej kwesty na Cmentarzu Komunalnym we Włocławku. Pieniędzy zebrano znacznie mniej niż przed rokiem. Cel, jakim jest renowacja nagrobka…

Marek Ledwosiński KB
2026-11-04, 08:15
Bydgoszcz

Czas na zmiany w samorządzie. Gdzie postawić krzyżyk w reformie wyborczej?

Czy wybory samorządowe wymagają korekty? Dyskusję na ten temat zorganizowano w bydgoskich Młynach Rothera. To inicjatywa Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego…

Tatiana Adonis KB
2026-11-04, 07:20
Żnin

Wypadek niedaleko Żnina. Kierowca skutera zderzył się z samochodem osobowym

Do groźnego zdarzenia doszło na ul. Żnińskiej w Bożejewiczkach.

Tatiana Adonis DW
2026-11-04, 06:39
Włocławek

Wypadek pod Włocławkiem. 71-latek został przejechany przez ciągnik, który naprawiał

Senior zajmował się traktorem pod swoim domem, gdy nagle maszyna niespodziewanie ruszyła i najechała na niego. Zauważył to sąsiad, który zatrzymał pojazd…

Redakcja KB
2026-11-03, 21:00
Bydgoszcz

Światełka dla Trybunału Konstytucyjnego zapaliły się w kilku miastach regionu

Manifestacja poparcia dla działań Trybunału Konstytucyjnego, który rozpoczął właśnie pracę pod przewodnictwem Anny Korwin-Piotrowskiej odbyła się na…

Monika Siwak KB
2026-11-03, 20:26
Bydgoszcz

Zamiast do Birmingham - na komisariat policji w Białych Błotach. „Odlot" agresywnego pasażera

Nawet nie dotarł do samolotu. 43-letni Polak podczas odprawy nie reagował na polecenia Straży Granicznej, a podczas interwencji uderzył funkcjonariusza w twarz…

Redakcja KB
2026-11-03, 20:24
Włocławek

„Widzimy, jak łamana jest Konstytucja". Działacze PiS zorganizowali protest we Włocławku [wideo]

We Włocławku odbyła się pikieta przeciw niedawnym zmianom w Trybunale Konstytucyjnym. Około 150 osób domagało się przywrócenia Bogdana Święczkowskiego…

Marek Ledwosiński KB
2026-11-03, 19:30
Sępólno Krajeńskie

Polskie Radio PiK w Sępólnie Krajeńskim. Mielonka wiecznie żywa w Muzeum PRL-u [zdjęcia]

W kolejnej odsłonie naszej audycji „W Dobrą Stronę" wóz transmisyjny Polskiego Radia PiK pojawił się w Sępólnie Krajeńskim. W programie odwiedziny w…

Redakcja KB
2026-11-03, 18:49
Toruń

Sprawca śmiertelnego wypadku w Toruniu przyznał się do winy i przeprosił. Wyrok w listopadzie

W ciągu jednego dnia - 3 listopada - rozpoczął się i zakończył proces w sprawie tragicznego wypadku, do którego doszło nad ranem 12 lipca na ulicy Poznańskiej…

Michał Zaręba KB
2026-11-03, 17:41
Bydgoszcz

Bezpieczeństwo i komfort w tramwaju. O tym rozmawiają eksperci w Bydgoszczy

300 ekspertów z całej Polski przyjechało do Bydgoszczy, by rozmawiać o przyszłości tramwajów. Trwa dwudniowa konferencja „Tramwaje - Nowoczesne Techn…

Damian Klich JW
2026-11-03, 16:20
więcej wiadomości
0:00 0:00