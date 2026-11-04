Pacjenci dowiedzieli się nagle o zamknięciu przychodni. „Skarg na nią było bardzo dużo” [Rozmowa Dnia]

Co z pacjentem, gdy jego przychodnia zostaje bez uprzedzenia zamknięta? Jak może odebrać dokumentację medyczną? Gdzie zgłosić nieprawidłowości?
Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej w Bydgoszczy została zamknięta. Narodowy Fundusz Zdrowia rozwiązał umowę po licznych skargach pacjentów na funkcjonowanie placówki, a taka decyzja to ostateczność i jest podejmowana bardzo rzadko (więcej o sprawie zamkniętej przygodni Sunmedica na ul. Chałubińskiego w Fordonie pisaliśmy tutaj).
Co w tej sytuacji z pacjentami? W „Rozmowie Dnia” w Polskim Radiu PiK Agnieszka Marszał pytała o to rzeczniczkę prasową Kujawsko-Pomorskiego Oddziału NFZ w Bydgoszczy, Barbarę Nawrocką.
- Nie możemy pozostawać obojętni na sygnały od pacjentów. Na fordońską placówkę, do której zapisanych było 2150 pacjentów, wpłynęło 14 skarg na piśmie, wiele nieprawidłowości zgłaszano telefonicznie i osobiście. Sygnały dotyczyły głównie dostępności lekarzy - mówi Barbara Nawrocka.
Pacjenci dowiedzieli się o zamknięciu przychodni 1 listopada z Facebooka, a 2 listopada z ogłoszenia na drzwiach placówki.
- Powinni być poinformowani od razu, gdy placówka poznała decyzję NFZ o rozwiązaniu umowy, a stało się to 23 października - zaznacza Barbara Nawrocka.
Pacjenci mogą bezpłatnie wybrać nową przychodnię. Co, gdy mają kłopot z odebraniem dokumentacji medycznej?
- Oryginały są własnością placówki, w której powstała. Pacjenci powinni otrzymać kopię. Jeśli występujemy o nią pierwszy raz, jest bezpłatna. Jeśli jest problem z dostępem do dokumentacji, można składać skargi do Biura Rzecznika Praw Pacjenta pod czynnym całodobowo numerem telefonu: 800 190 590 - zaznacza Barbara Nawrocka.
Rzeczniczka NFZ była pytana też o nowy obowiązek szpitali. Od 1 listopada muszą raportować o rzeczywistych godzinach pracy lekarzy. Raporty ze szpitali w regionie powinny trafiać do Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy.
Ważnym wątkiem rozmowy były badania profilaktyczne dla mężczyzn. Listopad to Międzynarodowy Miesiąc Walki z Męskim Rakiem.
- Nie potrzeba skierowania, by wziąć udział w programach profilaktycznych - podkreśla Barbara Nawrocka.
- Cała „Rozmowa Dnia” poniżej.
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