Bilans cmentarnej kwesty we Włocławku. Udało się zebrać jedną dziesiątą potrzebnej kwoty

Znane są wyniki tegorocznej kwesty na Cmentarzu Komunalnym we Włocławku. Pieniędzy zebrano znacznie mniej niż przed rokiem. Cel, jakim jest renowacja nagrobka obrońcy miasta z 1920 roku pozostaje odległy.

Szczegóły zna Jakub Sztejnwald z włocławskiego Ratusza :



- Podczas tegorocznej akcji zebraliśmy 6425 złotych. Cel, jaki był do osiągnięcia to zebranie środków na renowację pomnika pułkownika Wojciecha Gromczyńskiego. W kweście wzięło u dział ponad 20 osób zbierających. Głównie byli to członkowie stowarzyszenia Eurointegracja oraz władze miasta i radni Rady Miasta. Pan prezydent Krzysztof Kukucki zebrał 1139 zł i jest to znaczący wkład w całym zbiórkę - przekazał przedstawiciel włocławskiego ratusza.





Pułkownik Wojciech Gromczyński to dowódca obrony Włocławka w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku .