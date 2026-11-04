Kwesta we Włocławku. Prezydent Kukucki zebrał 1139 zł/fot. Krzysztof Kukucki/Facebook
Włocławek

Bilans cmentarnej kwesty we Włocławku. Udało się zebrać jedną dziesiątą potrzebnej kwoty

Kwesta we Włocławku. Prezydent Kukucki zebrał 1139 zł/fot. Krzysztof Kukucki/Facebook

Znane są wyniki tegorocznej kwesty na Cmentarzu Komunalnym we Włocławku. Pieniędzy zebrano znacznie mniej niż przed rokiem. Cel, jakim jest renowacja nagrobka obrońcy miasta z 1920 roku pozostaje odległy.

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Szczegóły zna Jakub Sztejnwald z włocławskiego Ratusza :

- Podczas tegorocznej akcji zebraliśmy 6425 złotych. Cel, jaki był do osiągnięcia to zebranie środków na renowację pomnika pułkownika Wojciecha Gromczyńskiego. W kweście wzięło u dział ponad 20 osób zbierających. Głównie byli to członkowie stowarzyszenia Eurointegracja oraz władze miasta i radni Rady Miasta. Pan prezydent Krzysztof Kukucki zebrał 1139 zł i jest to znaczący wkład w całym zbiórkę - przekazał przedstawiciel włocławskiego ratusza.

  • Pułkownik Wojciech Gromczyński to dowódca obrony Włocławka w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku.
  • Koszt renowacji jego nagrobka wynosi ponad 60 tysięcy złotych. W ubiegłym roku zebrano na ten cel 8 tysięcy złotych. W tym roku kolejnych 6 tysięcy.

Mówi Jakub Sztejnwald
Gdzie: Włocławek
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