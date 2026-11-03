LM: Sukces Interu, Zieliński z trafieniem. Hit dla Bayernu [wyniki wtorkowych spotkań]

Rozpoczęła się 4. kolejka fazy zasadniczej Ligi Mistrzów. Powody do radości miał Piotr Zieliński. Nie dość, że jego Inter wygrał, to Polak wpisał się na listę strzelców. Wieczór nie okazał się udany dla Matty'ego Casha, który, choć rozegrał całe spotkanie w barwach Aston Villa, przekonał się o sile Barcelony. W najciekawiej zapowiadającym się pojedynku Bayern Monachium pokonał na wyjeździe Atletico Madryt. Efektowny powrót zanotował z kolei Manchester United.
Barcelona – Aston Villa 3:0 (1:0)
Bramki: Yamal (7), Raphinia (52, 64)
Matty Cash (AV) rozegrał całe spotkanie.
Feyenoord – Inter 0:3 (0:2)
Bramki: Bisseck (8), Esposito (34), Zieliński (54)
Piotr Zieliński (Inter) grał do 78. minuty.
Atletico Madryt – Bayern Monachium 0:2 (0:0)
Bramki: Karl (54), Laimer (74)
Villarreal – Paris Saint-Germain 0:6 (0:4)
Bramki: Neves (9), Doue (12), Mayulu (13), Ruiz (17, 50), Boly (78)
Manchester United – AS Roma 3:2 (0:2)
Bramki: Fernandes (58 – rzut karny), Cuhna (83, 86) – Soule (11), Malen (18 – rzut karny)
Galatasaray – VfB Stuttgart 2:0 (2:0)
Bramki: Batrakov (12, 15)
Szachtar Donieck – Sporting Lizbona 0:1 (0:0)
Bramka: Doumbia (59)
LASK Linz – Slovan Bratysława 4:0 (3:0)
Bramki: Jorgensen (19, 37), Ljubicic (44), Adeniran (48)
Bodo/Glimt – Lille 0:0