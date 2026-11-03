Inter wygrał, a Zieliński (pierwszy po lewej w dolnym rzędzie) strzelił gola/fot. PAP/EPA/Pieter Stam De Jonge
SPORT

LM: Sukces Interu, Zieliński z trafieniem. Hit dla Bayernu [wyniki wtorkowych spotkań]

Inter wygrał, a Zieliński (pierwszy po lewej w dolnym rzędzie) strzelił gola/fot. PAP/EPA/Pieter Stam De Jonge

Rozpoczęła się 4. kolejka fazy zasadniczej Ligi Mistrzów. Powody do radości miał Piotr Zieliński. Nie dość, że jego Inter wygrał, to Polak wpisał się na listę strzelców. Wieczór nie okazał się udany dla Matty'ego Casha, który, choć rozegrał całe spotkanie w barwach Aston Villa, przekonał się o sile Barcelony. W najciekawiej zapowiadającym się pojedynku Bayern Monachium pokonał na wyjeździe Atletico Madryt. Efektowny powrót zanotował z kolei Manchester United.

LM: Zieliński i Cash ze zwycięstwami, Skóraś z porażką. Hit na remis [wyniki środowych meczów]
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Wyniki:

Barcelona – Aston Villa 3:0 (1:0)
Bramki: Yamal (7), Raphinia (52, 64)

Matty Cash (AV) rozegrał całe spotkanie.

Feyenoord – Inter 0:3 (0:2)
Bramki: Bisseck (8), Esposito (34), Zieliński (54)

Piotr Zieliński (Inter) grał do 78. minuty.

Atletico Madryt – Bayern Monachium 0:2 (0:0)
Bramki: Karl (54), Laimer (74)

Villarreal – Paris Saint-Germain 0:6 (0:4)
Bramki: Neves (9), Doue (12), Mayulu (13), Ruiz (17, 50), Boly (78)

Manchester United – AS Roma 3:2 (0:2)
Bramki: Fernandes (58 – rzut karny), Cuhna (83, 86) Soule (11), Malen (18 – rzut karny)

Galatasaray – VfB Stuttgart 2:0 (2:0)
Bramki: Batrakov (12, 15)

Szachtar Donieck – Sporting Lizbona 0:1 (0:0)
Bramka: Doumbia (59)

LASK Linz – Slovan Bratysława 4:0 (3:0)
Bramki: Jorgensen (19, 37), Ljubicic (44), Adeniran (48)

Bodo/Glimt – Lille 0:0

Dyscyplina: piłka nożna
TAGI: liga mistrzówpiłka nożnabarcelonabayern monachiumatletico madrytinteraston villapiotr zielińskimatty cash
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