Czas na zmiany w samorządzie. Gdzie postawić krzyżyk w reformie wyborczej?

Czy wybory samorządowe wymagają korekty? Dyskusję na ten temat zorganizowano w bydgoskich Młynach Rothera. To inicjatywa Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego. W wydarzeniu uczestniczyli eksperci, naukowcy i samorządowcy.

Co do jednego chyba wszyscy są zgodni: przepisy dotyczące wyborów samorządowych wymagają zmian, ale jaki powinny one mieć charakter i co konkretnie zmienić - to wymaga dyskusji.



Jednym z tematów, który budzi sporo emocji, jest dwukadencyjność.



- Burmistrza, wójta oceniają po tym, czy zrobi jakąś inwestycję, czy jej nie zrobi.

- To nie jest tak, że burmistrz, który zaczął inwestycję, musi przeciąć tę przysłowiową wstęgę.



- Są argumenty za i przeciw. Pytanie, które z tych rodzajów argumentów uznamy za ważniejsze – podkreślał profesor Paweł Swianiewicz, dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego.



A jeśli chodzi o dyskusję na temat głosowania elektronicznego, swoją opinią podzielił się między innymi doktor Rafał Tkacz, szef Krajowego Biura Wyborczego.

Podkreślał, że jest wielkim zwolennikiem elektronizacji procesu wyborczego, ale głosowaniu przez Internet mówi „nie”. I wskazuje swoje obawy.



- Przede wszystkim jakaś ingerencja z zewnątrz, ale nie tylko państw ościennych, ale także działanie sztucznej inteligencji.





Organizatorzy debaty liczą na to, że wskazanie problemów i przedyskutowanie ich przyczyni się ostatecznie do pozytywnych zmian.



Więcej w relacji Tatiany Adonis.